L'équipe de France va bien défendre son titre de championne du monde au Qatar. Ce samedi soir, les Bleus se sont littéralement amusés contre le Kazakhstan (8-0), lors de la septième et avant-dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2022. Dans son jardin du Parc des Princes, Kylian Mbappé a inscrit un incroyable quadruplé (6e, 12e, 32e, 87e). A ses côtés, Karim Benzema y est allé de son doublé (55e, 59e), alors que Adrien Rabiot (75e) et Antoine Griezmann, sur penalty (84e) ont aussi participé à la fête. Les hommes de Didier Deschamps terminent donc premiers du groupe D, et s'évitent une finale contre la Finlande (mardi, 20h45).

Kylian Mbappé est le premier joueur de l'équipe de France à inscrire un quadruplé, depuis Just Fontaine le 28 juin 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest. A seulement 22 ans, le Parisien, qui évoluait en terrain connu, en est désormais à 23 réalisations avec les Bleus, en 52 sélections. Un festival qui n'a d'ailleurs pas tardé à débuter, dans une rencontre où la victoire était impérative. En seulement 26 petites minutes de jeu, l'attaquant avait alors déjà inscrit un triplé.

Griezmann dépasse Platini

Après avoir mis victorieusement son pied en opposition, sur un centre en retrait de Théo Hernandez (6e, 1-0), l'avant-centre a ensuite profité de deux caviars de Kingsley Coman, excellent dans son rôle de piston droit, pour aggraver la marque. D'abord, de l'intérieur du droit dans le but vide (12e, 2-0), puis de la tête (32e, 3-0). Si Mbappé a ensuite clos le score final (87e, 8-0), il avait également entre temps fait preuve d'altruisme. Son décalage avait trouvé Karim Benzema (59e, 5-0), auteur d'un doublé. Car juste avant, l'attaquant du Real Madrid avait donc déjà trouvé la faille, sur un nouvel excellent service de Théo Hernandez (55e, 4-0).

L'ancien Lyonnais a inscrit ses 34e et 35e buts avec l’équipe de France, égalant puis dépassant David Trezeguet pour devenir le cinquième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Cette fameuse hiérarchie a été également bouleversée plus haut, puisqu'Antoine Griezmann, avec désormais 42 réalisations, fait mieux que Michel Platini (41). Le pensionnaire de l'Atlético de Madrid a pu grossir son total, en inscrivant un penalty, qu'il avait lui-même obtenu (84e, 7-0). Un total particulièrement impressionnant et qui contraste forcément avec celui d'un certain Adrien Rabiot, qui a participé à la fête, pour ouvrir son compteur en Bleu (75e, 6-0).

Une soirée parfaite pour les Tricolores, qui ont cadré quatorze de leurs 19 tirs, dans une rencontre à sens unique face au 125e du classement FIFA. Et le score aurait même pu être plus lourd, Maksat Taykenov a bien failli tromper son propre gardien de but (65e), alors que Moussa Diaby a vu son premier but en sélection être annulé pour un hors-jeu (72e). Dans un an, les Bleus, tenants du titre, disputeront donc leur seizième phase finale d'une Coupe du monde, la septième consécutive.

