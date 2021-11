Hugo Lloris : 5

Vigilant sur les rares interventions, il a quand même vécu l'une de ses soirées les plus tranquilles avec les Bleus et n'a pas eu la moindre situation chaude à gérer.

En bref… Au chômage technique.

Kingsley Coman : 8,5

Il a révolutionné le côté droit de l'équipe de France. Sur un nuage au Bayern, il a exporté sa fougue en sélection. C'est lui qui a créé le plus de différences à un poste de piston qu'il découvre pourtant en Bleu. Double passeur décisif pour Mbappé avec deux jolis caviars, il a mis le feu chaque fois qu'il a hérité du ballon jusqu'à l'heure de jeu. Alors oui, il n'a jamais été mis en difficulté derrière. Mais son apport offensif est tel aujourd'hui qu'on voit mal comment Deschamps peut s'en priver même face à des sélections mieux armées.

En bref… La comparaison avec Benjamin Pavard est absolument terrible pour le champion du monde.

Remplacé par Benjamin Pavard (79e).

Kingsley Coman face au Kazakhstan Crédit: Getty Images

Jules Koundé : 7

Son aventure en Bleu est mal née mais on sent qu'il prend en épaisseur au fil de ses sélections. Ce samedi l'ancien Bordelais n'a pas été inquiété derrière mais a surtout mis sur orbite les jambes de feu de Coman. C'est lui qui lance le Munichois sur le deuxième but et il a plusieurs fois cassé les lignes sur des ouvertures audacieuses.

En bref… De plus en plus intéressant.

Dayot Upamecano : 5,5

Il cherche toujours ses repères dans cette équipe de France. Même dans un match rendu facile par le niveau de l'adversaire et le scénario de la rencontre, il s'est montré fébrile comme sur ce ballon perdu dans l'axe (19e) qui débouche sur la première frappe du Kazakhstan. Mais il est monté en régime en alignant les bonnes couvertures. Une seconde période plus tranquille qui pourrait enfin lancer sa carrière internationale.

En bref : Enfin une bonne solution de rechange à Varane ?

Lucas Hernandez : 6

A l'aise dans ses longues transversales pour Coman, il a parfaitement orienté le jeu avant la pause. Costaud dans ses intentions, il n'a jamais été mis en danger à l'image de sa belle intervention sur une des rares supériorités du Kazakhstan (51e).

En bref… Costaud, sérieux.

Remplacé par Clément Lenglet (80e).

Théo Hernandez : 7,5

Encore deux passes décisives pour le cadet des frères Hernandez qui, depuis ses débuts en bleu, a davantage des statistiques d'attaquant que de défenseur (1 but et 3 passes décisives en 4 sélections). Le Milanais a encore impressionné par son gros volume de jeu à l'image de son retour autoritaire après avoir laissé de l'espace dans son dos (11e). Pas de doute, il maîtrise le poste. A un an du Qatar, il s'est fait une place dans le onze à une vitesse éclair.

En bref… Déjà incontournable.

N'Golo Kanté : 6,5

Il a démarré sur des bases gigantesques. Partout en début de match, il récupère le ballon sur l'ouverture du score. Et puis, la France a étendu son étreinte et a moins eu besoin de son génial milieu. Kanté a toutefois fait le job chaque fois que le Kazakhstan mettait le nez dehors.

En bref… Une reprise en douceur avec la sélection.

Remplacé par Aurélien Tchouaméni (71e)

Adrien Rabiot : 7

Après une première heure de jeu tranquille, une belle frappe croisée (58e) a lancé son match. Il est à l'origine du cinquième but par une belle passe verticale (59e) et s'est offert son premier but en sélection d'une tête rageuse (75e). Une juste récompense alors qu'il a pris le taureau par les cornes après la pause.

En bref… On aime quand il se projette.

Antoine Griezmann : 6

Le Madrilène ne s'est pas gavé comme ses compères d'attaque. Plus effacé dans le jeu, il a même souffert dans les duels en première période. Assez peu présent dans les circuits de passes, alors que les différences se sont essentiellement faites sur les ailes, Griezmann a moins pesé que d'habitude. Mais son dernier quart d'heure l'a remis sur les rails avec dans l'ordre, une passe décisive pour Rabiot (75e), un penalty provoqué et transformé (82e).

En bref… Petit Grizi mais Grizi buteur et passeur. Tout de même.

Antine Griezmann lors de France - Kazakhstan Crédit: Getty Images

Kylian Mbappé : 9

Quelle soirée ! D'un doublé en douze minutes et d'un quadruplé, au final, le Parisien a fait voler en éclats de pauvres Kazakhs et envoyé les Bleus au Qatar. Mbappé, qui ne jouait pas sur le même rythme que les autres ce samedi, a signé un grand match et rétabli une anomalie en s'offrant l'orgie offensive qui lui manquait avec l'équipe de France. Son entente avec Benzema crève les yeux et il ne s'est pas contenté de trouer les filets adverses, il a aussi offert le quatrième but sur un plateau au Madrilène.

En bref… Le premier Bleu à s'offrir un quadruplé depuis Just Fontaine en 1958… Voilà qui donne une idée de l'exploit.

Karim Benzema : 8

Il a démarré timidement. Trop collectif ou pas assez tranchant dans ses choix, il lance tout de même Théo Hernandez sur l'ouverture du score. Sa seconde période est un modèle de technique en déplacement, de remise, de jeu à une touche. Il a aéré le jeu des Bleus en proposant toujours une solution. Son doublé, clinique en vrai numéro 9, a complété la palette du parfait avant-centre. Un pur régal.

En bref… C'est comme s'il n'avait jamais quitté cette équipe.

Remplacé par Moussa Diaby (71e) qui a apporté fraicheur et dynamisme. Passeur décisif sur le dernier but de Mbappé.

