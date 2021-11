Pas simple, ce déplacement en Finlande. Après avoir brillamment validé leur billet pour le Mondial 2022 samedi avec un énorme carton face au Kazakhstan (8-0), les Bleus vont faire face à un contexte bien différent, dans un froid polaire et sur un terrain probablement plus délicat que le billard du Parc des Princes. Et surtout, à un enjeu beaucoup moins important pour eux. Didier Deschamps en a conscience. Le sélectionneur tricolore doit trouver d'autres sources de motivations pour ses joueurs.

Ce ne sera pas le classement FIFA, dont la France occupe la troisième place derrière la Belgique et le Brésil. Deschamps a manié l'ironie pour minimiser son importance lundi, lors de sa conférence de presse à Helsinki. "Les coefficients, quand on voit ce qu'on a fait le mois dernier, on a récupéré 25 points...", a lancé le sélectionneur en faisant référence à la victoire de son équipe en Ligue des nations, avec des succès face à la Belgique (3-2) et l'Espagne (2-1). "Je pensais qu'on en aurait plus, a-t-il avancé. Je ne sais pas comment c'est calculé..."

Deschamps misera sur d'autres ressorts. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin non plus. Le respect de l'institution tricolore est plus fort que tout. "Ce n'est pas un match amical, a-t-il insisté. Quand on est en équipe de France, il y a un devoir et une exigence. On doit avoir l'intention de bien finir ce parcours de qualification (...) les joueurs ont tous intérêt à être les plus performants possible." En substance, ceux qui seront amenés à être sur le terrain peuvent marquer des points en vue du Mondial. Ou en perdre.

Un record à égaler

Un message que son capitaine Hugo Lloris, titulaire mardi soir en Finlande, a lui aussi pris soin de véhiculer devant les médias. "Lorsqu'on porte le maillot des Bleus, on a toujours une obligation de performance et de résultats, a souligné le portier tricolore. Il y a toujours cette fierté de porter le maillot des Bleus, il y a également des joueurs qui ont besoin de se mettre en valeur en vue du Mondial dans un an. Les matches avec les Bleus, il y en a très peu dans la saison. Lorsque les opportunités se présentent, il faut les saisir."

Au-delà du respect du maillot, il y a aussi une série à poursuivre. Si les Bleus ne perdent pas en Finlande, ils porteront leur invincibilité à 27 matches officiels, égalant ainsi le record établi entre 1994 et 1999. "Tout est bon à prendre, a rappelé Lloris. Les statistiques en général parlent d'elles-mêmes. Même si ça ne remplace pas un trophée ou une victoire majeure, ça démontre qu'il y a du travail de fait, de bien fait. Dans une certaine logique, on a envie de continuer le plus longtemps possible sur cette dynamique. C'est le meilleur moyen de préparer les échéances à venir."

Deschamps y a lui aussi accordé une importance, supérieure à celle du classement FIFA. "Cela fait partie des défis, a-t-il reconnu. Quand il y a des séries, on a envie qu'elles durent le plus longtemps possible. Il y a toujours ce devoir de performance, heureusement que c'est comme ça. Les joueurs sont des compétiteurs. Trois jours après ce moment de bonheur vécu samedi, il faut remettre cela." Il appartiendra à ses joueurs de montrer qu'ils ont compris le message pour finir l'année en beauté.

