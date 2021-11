Et si la solution venait des pieds de Kingsley Coman ? En quête d’un piston droit qu’il n’a toujours pas trouvé, Didier Deschamps pourrait innover, samedi face au Kazakhstan. Lors du dernier entraînement à huis clos, organisé sur la pelouse du Parc, le sélectionneur de l’équipe de France a travaillé son 3-4-3 avec la triplette offensive attendue, vu que Karim Benzema est "disponible" , un milieu de terrain composé de la paire Adrien Rabiot - NGolo Kanté et d’une défense très verte, composée du trio de centraux Lucas Hernandez - Dayot Upamecano - Jules Koundé.

Ad

Quid des pistons ? A gauche, zéro surprise : Theo Hernandez va poursuivre sur sa lancée positive et ses bonnes prestation de septembre et d'octobre. A droite, en revanche, c’est plus flou. Selon Infosport, c’est Benjamin Pavard, le latéral droit des Tricolores qui a débuté la séance. Mais le Bavarois, peu en verve ces derniers temps et mal à l’aise à cette position, a fini par laisser sa place à Kingsley Coman, au profil plus offensif. Qui DD privilégiera-t-il demain ? Réponse sur les coups de 19h45.

Qualif. Coupe du monde "L'avenir appartient à Tchouaméni" : Pourquoi Deschamps ne doit pas hésiter à rétrograder Rabiot IL Y A UNE HEURE

La compo probable : Lloris - Koundé, Upamecano, L.Hernandez - Pavard ou Coman, Kanté, Rabiot, T.Hernandez - Griezmann, Benzema, Mbappé.

Pavard est un problème, Coman est-il la solution ?

Qualif. Coupe du monde Pavard est un problème, Coman est-il la solution ? IL Y A UNE HEURE