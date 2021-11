Le sélectionneur du Kazakhstan Talgat Baysufinov a demandé vendredi à ses joueurs "d'imposer leur jeu" malgré l'adversité de l'équipe de France et les nombreuses absences de son effectif pour le match de qualifications au Mondial 2022 samedi (20h45) à Paris.

"Notre philosophie, c'est d'imposer notre jeu, c'est ce qui fera plaisir à nos supporters. Nous sommes conscients de la force de la France, nous savons que c'est un match qui leur permettra d'obtenir un ticket pour le Mondial, mais je dis à notre équipe que nous n'avons pas le droit de plier, même contre un adversaire de ce calibre", a lancé le technicien en conférence de presse depuis le Parc des Princes.

Une cascade d'absents pour le Kazakhstan

"Même si on arrive à imposer notre jeu qu'à un pourcentage très faible, ce sera une grande satisfaction et nous pourrons regarder l'avenir avec espoir", a-t-il ajouté. Talgat Baysufinov a également énuméré l'interminable liste d'absents handicapant son équipe pour affronter la France, qui sera qualifiée pour le Qatar en cas de victoire. Outre le défenseur Jan Vorogovsky et le prometteur milieu du CSKA Moscou Bakhtiyor Zainutdinov, suspendus, plusieurs blessures minent l'effectif. Ainsi, Georgy Zhukov, Ramazan Orazov, Azat Nurgaliyev, Yuri Logvinenko et Sergei Maly sont blessés et ne pourront affronter les Bleus, selon le technicien.

"Notre situation est assez problématique. Néanmoins, nous avons décidé de miser sur les jeunes joueurs, les candidats à l'équipe nationale, ce sera leur test chez les grands", a assuré Talgat Baysufinov. Le gardien Stas Pokatilov a de son côté tempéré les ardeurs de son coach : "Nous sommes tous conscients qu'aucune équipe ne se permettra de jouer en attaquant contre les champions du monde. Nous n'avons pas le choix mais nous n'avons rien à perdre", a-t-il glissé. "Nous devons prendre du plaisir de jouer dans un tel stade avec une telle atmosphère", a repris le portier.

"C'est un match de football, il faut jouer au foot et être heureux de le faire, et pas seulement faire des passes ou se défendre", a renchéri le sélectionneur. Le Kazakhstan (2 pts) est la lanterne rouge du groupe D des éliminatoires.

