Dans ce groupe en marge duquel le Qatar réalise des matches de préparation (non-comptabilisés dans le classement), le Portugal et la Serbie dominent les débats. Il y a déjà eu un affrontement entre ces deux sélections, favorites de la poule : 2-2 à Belgrade.

Prochains matches :

01/09/21 : Luxembourg - Azerbaïdjan (20h45)

01/09/21 : Portugal - République d'Irlande (20h45)

01/09/21 : Qatar - Serbie (20h45)

L'Espagne est devant... mais elle a débuté par un nul face à la Grèce (1-1) et a joué un match de plus que la Suède, qui a quant à elle signé un sans faute. Les deux équipes s'affrontent lors de la 4e journée.

Prochains matches :

02/09/21 : Géorgie - Kosovo (18h)

02/09/21 : Suède - Espagne (20h45)

L'Italie et la Suisse ont signé un carton plein en ce début de campagne. Les récents champions d'Europe sont en tête, au bénéfice d'une rencontre disputée de plus. La sélection helvète est encore exemptée de jouer lors de la 4e journée, l'écart de 3 points pourrait ainsi augmenter avant Suisse-Italie (dimanche 5 septembre).

Prochains matches :

02/09/21 : Lituanie - Irlande du Nord (20h45)

02/09/21 : Italie - Bulgarie (20h45)

Malgré un nul concédé à domicile face à l'Ukraine pour débuter, les Bleus ont de la marge, en tête de leur groupe. Ils devancent les Ukrainiens de quatre unités. Ils seront leaders mercredi, au coup d'envoi de leur duel face à la Bosnie-Herzégovine.

Prochains matches :

01/09/21 : Kazakhstan - Ukraine (16h)

01/09/21 : France - Bosnie-Herzégovine (20h45)

La nation qui domine le classement FIFA figure aussi au pinacle de son groupe. La Belgique en a passé huit à la Biélorussie (8-0), mais n'a pas rendu une copie immaculée après trois journées. Elle a été tenue en échec (1-1) par la République tchèque (2e), dont l'Euro a depuis confirmé les bonnes dispositions (quart-de-finaliste).

Prochains matches :

02/09/21 : Estonie - Belgique (20h45)

02/09/21 : République tchèque - Biélorussie (20h45)

Le Danemark a été la "darling" de l'Euro. Sa belle histoire - matérialisée par une demi-finale - ne vient pas de nulle part. Avant même le grand rendez-vous continental, les Danois étaient en forme : la preuve avec le classement du groupe F. Leur match face à l'Ecosse opposera les deux équipes invaincues de cette poule.

Prochains matches :

01/09/21 : Iles Féroé - Israël (20h45)

01/09/21 : Moldavie - Autriche (20h45)

01/09/21 : Danemark - Ecosse (20h45)

Déjà une défaite pour les Pays-Bas, et un relatif danger [ critères de qualification ]. Battus d'entrée par la Turquie, les Néerlandais ont redressé la barre et la talonnent après 3 journées. Le Montenegro et la Norvège sont aussi dans le coup. Les équipes de tête se rencontrent mercredi.