L'international suisse Xherdan Shaqiri, recrue-phare de l'Olympique Lyonnais cet été, a renoncé à disputer les trois matches à venir de la sélection helvétique et a regagné Lyon, a annoncé mardi la Fédération suisse de football

"Je me suis entraîné individuellement récemment et je n'ai donc pas encore le rythme de compétition nécessaire. En concertation avec (le sélectionneur) Murat Yakin et mon club, nous avons décidé de mon retour à Lyon pour me préparer aux prochaines échéances du club et aussi de la Nati", a expliqué Shaqiri, cité dans le communiqué.

Shaqiri a rejoint Lyon le 22 août dernier

"Il était important pour moi de passer les deux premiers jours du rassemblement avec le groupe à Bâle, de participer au début de notre nouveau sélectionneur et de revoir mes coéquipiers", a ajouté l'ancien joueur de Liverpool. Agé de 29 ans, Shaqiri (96 sélections avec la "Nati", dont l'élimination de la France en 8e de finale de l'Euro).

Outre Shaquiri, trois autres joueurs, Mario Gavranovic, Loris Benito et Breel Embolo, ont quitté le rassemblement pour raisons médicales. Murat Yakin, qui a succédé après l'Euro à Vladimir Petkovic parti entraîner Bordeaux, a appelé pour compenser ces absences l'attaquant de Nice Dan Ndoye.

La Suisse doit affronter la Grèce mercredi en match amical, puis l'Italie le 5 septembre, en Suisse, et l'Irlande du Nord le 8 septembre, à Belfast, dans les qualifications pour la prochaine Coupe du monde. La "Nati" est 2e du groupe C avec six points en deux matches, à trois longueurs de l'Italie (9 pts).

