Youri Tielemans, blessé à un mollet, est forfait pour les rencontres de la Belgique face à l'Estonie et le pays de Galles. Le milieu de terrain, 24 ans, est sorti dimanche en championnat d'Angleterre lors du match nul de Leicester à Leeds (1-1). Le Diable Rouge sera absent pour deux à trois semaines. La Belgique reçoit l'Estonie le 13 novembre et se rend au pays de Galles le 16 novembre pour ses deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022.

En cas de succès contre l'Estonie, les Diables Rouges valideront leur ticket pour le Qatar. La Belgique occupe la tête du groupe E avec 16 points, cinq de plus que le pays de Galles et la République Tchèque, qui a joué un match de plus.

Ad

Qualif. Coupe du monde Première convocation pour Smith Rowe avec les Three Lions IL Y A 12 HEURES

Qualif. Coupe du monde Giroud s'est fait une raison pour les Bleus : "J'ai pris un peu de recul par rapport à ça" IL Y A 15 HEURES