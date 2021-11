C'était trop rare pour ne pas être souligné. Kylian Mbappé a pourtant tout fait au Kazakhstan samedi dernier . Un récital, tant sur le plan individuel avec son quadruplé, que sur son désir de servir le collectif, en adressant une passe décisive à Karim Benzema, ou en offrant un penalty à Antoine Griezmann. Mais un geste a retenu l'attention en particulier. C'est ce coup de tête qui lui a permis d'inscrire le troisième but tricolore. On pourra souligner la qualité du centre de Kingsley Coman ou le marquage aléatoire de la défense adverse. Mais ce but n'en reste pas moins symbolique.

Le jeu de tête, c'est un cheval de bataille pour Mbappé. L'une des anomalies dans les statistiques exceptionnelles affichées par le joueur de 22 ans. Sur ses 166 buts inscrits en pro avec Monaco et le PSG, toutes compétitions confondues, huit seulement l'ont été de la tête. Et le paradoxe va encore plus loin. L'attaquant parisien a marqué deux fois moins de buts de la tête en quatre années à Paris (2) que sur une seule saison, celle qui l'avait vu exploser au plus haut niveau, avec l'ASM en 2016-17 (4). Il a déjà un peu corrigé le tir depuis cet été en trouvant les filets de la tête à deux reprises, contre Brest (2-4), puis Reims (0-2), en ce début de saison.

"Ce n’est pas un jeu de tête de haut niveau"

Ce nouveau but du crâne face au Kazakhstan est venu confirmer cette tendance. "Vendredi j’ai marqué de la tête à l’entraînement avec mon cache-cou, plaisantait l’attaquant parisien à l’issue de la rencontre, samedi. Le sélectionneur criait à la chance donc c’est un coup du destin. C’est vrai que je n’ai pas un grand jeu de tête mais depuis cette année j’ai beaucoup progressé déjà. Ce n’est pas un jeu de tête de haut niveau mais cela commence à correspondre un peu plus à ce que je veux devenir. Je vais continuer à travailler pour en marquer d’autres."

Didier Deschamps n'a pas manqué de saluer la progression de son buteur dans le domaine aérien. Et de l'encourager à poursuivre ses efforts pour faire de son jeu de tête un nouvel atout dans une panoplie qui n'en manque pas. "C’est une très belle soirée pour lui à titre personnel, avait souligné le sélectionneur en conférence de presse après la victoire face au Kazakhstan. Petit à petit, il commence à devenir performant de la tête, et comme il a un état d’esprit perfectionniste, il pourra continuer à faire beaucoup de différences et à être efficace. Tout ce qu’il fait affole les compteurs."

L'exemple Zamorano

C'est le but et Mbappé ne ménage vraiment pas ses efforts pour y arriver. Sa vitesse, sa qualité technique et son sens du but lui permettent déjà de figurer parmi les meilleurs buteurs de la planète. Mais le Bondynois ne s'est jamais contenté de ses qualités naturelles. Ni de vivre avec ses défauts. Il ne cesse de travailler pour devenir le buteur le plus complet et le plus compétitif possible. Corriger ses lacunes dans le jeu de tête constitue une part importante de ce processus. Il doit notamment composer avec un déficit de taille (1,78m) qui ne l'avantage pas face aux défenseurs.

Mais les meilleurs joueurs de tête ne sont pas forcément les plus grands par la taille. Mbappé tient un bel exemple à suivre avec la légende chilienne Ivan Zamorano qui faisait la même taille que lui. Et qui compensait ce désavantage avec un timing hors du commun et un sens inné du placement. Ce que Mbappé travaille depuis longtemps, malgré sa capacité à marquer autrement. "J’arrive à marquer, mais sur mon jeu de tête je ne suis pas très bon, déclarait-il après un match éblouissant face à Nîmes, où il avait signé un doublé en octobre 2020. J’y travaille, cela fait partie de mes grosses lacunes. C’est un peu mieux, mais ce n’est toujours pas ce qu’il faut pour être un bon joueur de tête."

La mentalité de Cristiano Ronaldo

C'est cette mentalité qui le distingue des autres. Et qui l'autorise à viser toujours plus haut. Même si le processus est long et passe fatalement par des échecs. Cela peut susciter l'incompréhension. Mbappé s'est aussi fixé les coups de pied arrêtés comme axe de progression et sa volonté de frapper les coups francs et les corners n'est pas toujours bien perçue. C'était notamment le cas lors du dernier Euro avec l'équipe de France. Son inefficacité dans cet exercice lui a valu d'autant plus de critiques que les Bleus disposent d'un artificier reconnu en la personne d'Antoine Griezmann.

L'attaquant du PSG ne relâchera pas son effort pour autant. Être performant dans ce domaine, comme dans le jeu de tête, c'est l'objectif qu'il s'est fixé. Pour les statistiques, certainement. Pour devenir le buteur ultime, plus sûrement. Celui qui sait marquer des deux pieds, de la tête et sur coups de pied arrêtés. Comme Cristiano Ronaldo. CR7 était l'idole de jeunesse de Mbappé. Son perfectionnisme l'a poussé vers les plus hauts sommets. Et ce n'est pas un hasard si le Français s'inspire encore de la mentalité du Portugais.

