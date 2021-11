C’est le genre de repère ou de statistiques, appelez ça comme vous voudrez, qui paraissent accessoires lorsque la force de l’habitude écrase tout le reste. Samedi soir, en mettant une claque au Kazakhstan au Parc des Princes (8-0), l’équipe de France s’est octroyée le droit de disputer une quatorzième grande compétition de suite. Clin d'œil du destin, c’est au Parc des Princes en novembre 1993 qu’elle avait raté la marche pour la dernière fois, face à la Bulgarie (1-2) qui l’avait privée du Mondial étatsunien l’été suivant.

Ad

Cette fois, pas de ratage. Parce que les Bleus de 2021, même avec un Euro raté dans les pattes, n’ont plus grand chose à voir avec leurs lointains prédécesseurs. Parce que, aussi, les Coupes du monde se jouent désormais (et une dernière fois) à 32, et parce que la carte de l’Europe s’est morcelée durant les années 90, éparpillant quelque peu les forces en présence.

Qualif. Coupe du monde Les notes des Bleus : L'ogre Mbappé, l'ouragan Coman IL Y A 24 MINUTES

Cas (presque) unique

Il n’en reste pas moins que c’est remarquable puisque, entre 1996 et le prochain Mondial, les doubles champions du monde auront disputé 14 grandes compétitions internationales, ce qui est inédit dans leur histoire. Parce que, à cette heure, seule l’Allemagne, parmi les nations européennes, peut se targuer d’un même bilan depuis un quart de siècle. L’Espagne, en ballottage, peut aussi rejoindre le duo dimanche soir.

Kylian Mbappé est chez lui au Parc des Princes, il l'a prouvé en ouvrant le score face au Kazakhstan Crédit: Getty Images

Cerise sur le gâteau, les Bleus de Didier Deschamps, spécialistes des qualif’ à l’arrache ou sur le fil, se sont qualifiés pour le Qatar sans attendre le dernier rendez-vous. Pas une habitude locale, alors que les barrages avaient été nécessaires en 2009 et 2013 et que, en 2005 et 2017, il avait fallu attendre le dernier match, au Stade de France face à Chypre (4-0) et la Biélorussie (2-1). Mardi en Finlande, l’équipe de France jouera pour du beurre. Et personne ne s’en plaindra.

Qualif. Coupe du monde 8-0 : L'art et la manière de se qualifier IL Y A UNE HEURE