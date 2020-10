Rude fin de semaine pour la sélectionneuse de l'équipe de France féminine. Corinne Diacre et son entraîneur des gardiennes Gilles Fouache ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé samedi la Fédération française de football (FFF), ce qui contraindra la technicienne à manquer le rassemblement des Bleues qui doit débuter lundi. Diacre a été critiquée ces dernières heures par le staff de l'OL et certaines joueuses après sa décision de ne pas sélectionner Amandine Henry.

"La sélectionneuse et son adjoint ne pourront participer physiquement à ce stage ni aux deux matches de qualification à l'Euro-2022" face à la Macédoine du Nord le vendredi 23 octobre à Orléans et en Autriche le mardi 27 octobre, précise la FFF dans un communiqué, ajoutant que l'équipe sera confiée à l'entraîneur adjoint Eric Blahic et au préparateur physique Anthony Grech Angelini pendant le rassemblement.