Après les Bleus, Geoffrey Kondogbia sélectionné avec la Centrafrique

Le milieu de terrain de Valence Geoffrey Kondogbia a été convoqué par le sélectionneur de la République centrafricaine, dont ses parents sont originaires, a appris l'AFP mardi auprès de la Fédération centrafricaine de football. Kondogbia, qui a joué avec l'équipe de France en équipes de jeunes et en matches amicaux, a été appelé par le sélectionneur suisse Raoul Savoy pour rejoindre l'équipe nationale centrafricaine.

"Nous nous réjouissons qu'il ait pris cet engagement pour l'équipe et pour la nation. Cela va provoquer un véritable engouement et une grande motivation pour l'équipe", a déclaré à l'AFP Cyrille Ouilibozoumna, secrétaire général administratif de la Fédération centrafricaine de football. L'ancien joueur du RC Lens, du Séville FC, de l'AS Monaco et l'Inter Milan possède déjà son passeport centrafricain et devrait participer aux qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 avec les Fauves lors des matches contre la Côte d'Ivoire les 12 et 16 octobre.

La CAN 2019 doit se tenir au Cameroun du 15 juin au 13 juillet, mais des retards dans l'organisation ont soulevé des polémiques sur la capacité du pays à boucler les préparatifs de la compétition en temps et en heure.