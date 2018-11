Qualifications CAN 2019 : L'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et la Guinée qualifiés

Un doublé pour Riyad Mahrez et une quatrième CAN d'affilée pour l'Algérie. Grâce au milieu de Manchester City, les Fennecs ont battu le Togo (4-1) dimanche, et se sont assurés d'un des deux billets du groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

Avec dix points à une journée de la fin, les hommes de Djamel Belmadi ne peuvent être délogés ni par le Bénin, 2e avec 7 points, ni par le Togo, 3e avec 5 points, qui s'affrontent lors de la dernière journée.

La CAN 2019, prévue au Cameroun du 15 juin au 13 juillet, sera la dix-huitième pour l'Algérie, sacrée en 1990 à domicile.

La Guinée et la Côte d'Ivoire valident leur billet

Un nul qui arrange tout le monde. La Guinée et la Côte d'Ivoire se sont neutralisés (1-1), dimanche, un nul synonyme de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour les deux pays. Après le nul de la Centrafrique au Rwanda (2-2), le Syli national et les Eléphants pouvaient se contenter d'un nul pour valider leur billet pour la CAN au Cameroun, au 15 juin au 13 juillet.

L'ancien Niçois Jean Michaël Seri, bien servi par l'ex-Parisien Serge Aurier, a égalisé pour la Côte d'Ivoire, répondant à l'Auxerrois Mohamed Yattara. Les Eléphants, sacrés en 1995 et 2015, se qualifient pour leur huitième CAN de rang. La Guinée, elle, était absente de l'édition 2017 après avoir atteint les quarts de finales en Guinée équatoriale en 2015.

Qualification historique pour la Mauritanie de Corentin Martins

Historique ! La Mauritanie, dirigée par le Français Corentin Martins, s'est qualifiée, dimanche, pour la première Coupe d'Afrique des Nations grâce à son succès face au Botswana (2-1), à Nouakchott.

Le héros du jour se nomme Ismaël Diakité: l'attaquant de l'US Tataouine, en D1 tunisienne, a signé un doublé pour envoyer les Mourabitounes au Cameroun, pour la CAN- 019, au 15 juin au 13 juillet.

Le dernier billet se jouera à distance entre l'Angola (2e, 9 pts) et le Burkina Faso (3e, 7 pts), lors de la 6e et dernière journée.