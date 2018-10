Jérémy Morel va disputer la Coupe d'Afrique des nations avec Madagascar

On peut découvrir les joies de la sélection nationale à 34 ans. Demandez à Jérémy Morel. Le défenseur de l’Olympique lyonnais étrennera très prochainement un nouveau statut : celui d’international malgache, comme l’a annoncé le joueur, vendredi sur Twitter.

Le Gone est ainsi venu confirmer la nouvelle annoncée quelques heures plus tôt par le sélectionneur de Madagascar, le Français Nicolas Dupuis, dans l’émission de télévision malgache Midi Ma’nifik. "Je cherche des joueurs de métier, avec beaucoup d’expérience, qui peuvent encadrer les jeunes et on peut annoncer aujourd’hui l’arrivée de Jérémy Morel", a fait savoir le technicien à la tête d'une sélection qui a récemment décroché pour la première fois de son histoire son billet pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, celle de 2019, programmée au Cameroun du 15 juin au 13 juillet prochain.

Le sélectionneur en a ensuite dit plus sur l’arrivée de ce renfort inattendu. "C’était la surprise, très clairement. C’est lui qui m’a appelé, ce n’est pas moi qui suis aller le chercher, je n’avais pas du tout l’idée que Jérémy pouvait être malgache, a fait savoir l'ancien entraîneur de l'AS Yzeure. J’ai reçu le coup de fil avant le match retour contre la Guinée. Son père est malgache, il s’est proposé très simplement en me disant : 'Écoutez coach, vous êtes bientôt qualifiés, moi je ne veux pas arriver et prendre la place de qui que ce soit, mais sachez que je suis d’origine malgache et que je serais très fier de porter le maillot de Madagascar'. J’ai dit : 'Écoute, ça tombe très bien parce que je cherche un défenseur polyvalent, de métier, qui puisse compléter le groupe, nous apporter de la maturité et de l'expérience.'"

A 35 ans et sauf pépin physique, l’ancien Lorientais goûtera donc aux joies de la CAN. Sans se soucier de ceux qui le taxeront d’opportuniste.