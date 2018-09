Le Cameroun de Seedorf arrache un nul heureux aux Comores (1-1) lors des éliminatoires de la CAN

Voilà ce qui s'appelle des débuts très mitigés. Pour la première du nouveau sélectionneur Clarence Seedorf sur le banc du Cameroun, ses joueurs ont dû se contenter d'un match nul sans briller face aux Comores lors de la deuxième journée des éliminatoires pour la CAN 2019 (1-1).

Surpris par l'ouverture du score des locaux signée Ben Mohamed au quart d'heure de jeu, les Lions Indomptables ont attendu les dix dernières minutes pour égaliser par l'intermédiaire de l'Angevin Stéphane Bahoken (80e). Grâce à ce point empoché et à leur victoire sur le Maroc en juin 2017 (1-0), les hommes de Seedorf, qui est accompagné de Patrick Kluivert et Jean-Alain Boumsong, s'emparent de la tête du groupe B avec 4 points. Pour rappel, le Cameroun, tenant du titre, est déjà qualifié pour la CAN en tant que pays organisateur.