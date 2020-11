Le Maroc a fait la décision à la fin de chaque période dans une rencontre du groupe E disputée à Douala, au Cameroun, pour des raisons de sécurité. Hakim Ziyech a ouvert le score sur coup franc (39) et offert le but du break à Youssef En-Nessyri (90+1). Avec dix points, les hommes de Vahid Halilhovic comptent cinq longueurs d'avance sur la Mauritanie et six sur le Burundi. Ils n'ont plus qu'un point à prendre pour accéder à la phase finale.