A trois jours d'affronter l'Ukraine à Brest, Eduardo Camavinga est encore incertain. Le milieu français souffre d'un "énorme hématome" au pied gauche et reste en soins au centre d'entraînement de Clairefontaine, a affirmé mardi le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll. Remplacé dès la mi-temps dimanche lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (2-1), le joueur de 18 ans "a pris un gros coup sur le dessus du pied gauche", a expliqué le technicien.

"On est dans la gestion jour après jour, il est aux soins actuellement", a souligné Ripoll, précisant que le Madrilène ne s'entraînera pas mardi. "On verra pour demain (mercredi)", a-t-il prolongé, sans s'avancer sur sa participation à la rencontre de vendredi (18h30) à Brest, comptant pour les qualifications à l'Euro 2023 Espoirs. Le sélectionneur, qui a enregistré le forfait lundi d'un autre milieu, Enzo Le Fée, non remplacé, est revenu sur les derniers mois de l'ex-Rennais, marqués par son transfert au Real et son absence en équipe de France A depuis le mois d'octobre 2020.

"Eduardo a vécu une période de moins bien, il a placé la barre tellement haut, et il y a eu ce flou autour de son avenir, qui s'est clôturé pendant le rassemblement de septembre", a-t-il expliqué. Le transfert "l'a libéré d'un poids, c'était bien que les choses s'éclaircissent, et il a réussi ses débuts. On le retrouve avec le sourire", a-t-il ajouté.

Les Bleuets, accrochés aux Îles Féroé (1-1) en septembre après une victoire contre la Macédoine du Nord (3-0), sont deuxièmes de leur groupe de qualification, derrière les Ukrainiens (6 pts). Ils se déplacent en Serbie mardi 12 octobre (18h30).

