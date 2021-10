Les Bleuets n'ont jamais tremblé. Quatre jours après leur festival offensif face à l'Ukraine (5-0), les hommes de Sylvain Ripoll ont dominé la Serbie mardi soir (3-0), sans forcer. Des buts d'Amine Adli, Amine Gouiri et Rayan Cherki ont permis aux Tricolores de faire la différence. Les coéquipiers de William Saliba reprennent les commandes du groupe H devant l'Ukraine dans le cadre de ces éliminatoires pour l'Euro 2023, après quatre journées.

Deux matches, huit buts inscrits, aucun encaissé. Le tout face aux deux adversaires supposés les plus forts du groupe. Ce rassemblement d'octobre aura été parfait – au moins sur le papier - pour l'équipe de France Espoirs. Dans le stade du Partizan Belgrade, complètement vide, et sur une pelouse compliquée, les Bleuets ont été moins brillants que vendredi. Mais face à eux, ils avaient une Serbie qui a joué à 11 tout le match, au contraire de l'Ukraine il y a quatre jours.

Gouiri sourit de nouveau sur penalty, Cherki encore buteur

C'est surtout lors d'une première période très sérieuse que les hommes de Ripoll ont fait la différence. Malgré une première – et quasi seule – alerte à mettre au crédit de Marko Bjekovic (18e), c'est bien Amine Adli qui a ouvert le score, d'une frappe croisée du droit dans la surface (0-1, 28e). Un quart d'heure plus tard, Amine Gouiri a profité d'un penalty généreusement accordé pour faire le break (0-2, 43e), et oublier ses deux tentatives manquées de suite avec Nice ces dernières semaines.

Le retour des vestiaires fut lui beaucoup plus laborieux. A mesure que la pelouse s'est décomposée, les pertes de balles se sont multipliées. Après les changements de l'heure de jeu, le rythme a même considérablement chuté. Mais ce sont bien deux des entrants qui ont porté le coup de grâce en toute fin de match, quand Mohamed-Ali Cho a servi Rayan Cherki, auteur d'un petit festival dans la surface pour s'offrir un 3e but en quatre jours (0-3, 87e). Son sélectionneur n'oubliera pas que son entrée était avant cela neutre, voire très moyenne. Mais le Lyonnais et ses coéquipiers ont assuré l'essentiel, et même plus que cela : ils ont fait un grand pas vers l'Euro.

