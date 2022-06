Bonjour à tous, et bienvenue sur Eurosport.fr pour le live de cette rencontre entre les Espoirs de l'équipe d'Ukraine et les Bleuets dirigés par Sylvain Ripoll. La rencontre aura lieu à Istanbul, à l'Esenyurt Necmi Kadioglu. Coup d'envoi prévu à 18h45.

UKRAINE – FRANCE EN DIRECT – QUALIFICATIONS – EURO ESPOIRS 2023.

La rencontre sera arbitrée par Monsieur Vassilis Fotias.

Deuxième du Groupe H avec 19 points récoltés en 8 matches, l’Ukraine a facilement disposé de la Macédoine 4 buts à 0 dimanche dernier. Vainqueurs sur ce même score fleuve des Îles Féroé au début du mois, les Ukrainiens peuvent décrocher un quatrième succès consécutif en cas de victoire ce soir face à la France.

Confortable leader de son groupe avec 25 points pris sur 27 possibles, la France reste sur une éclatante victoire 4 buts à 1 face à l’Arménie le week-end dernier. Invaincus depuis le début de ces éliminatoires, les Bleuets briguent ce soir une neuvième victoire en dix matches qui les qualifierait directement pour le championnat d’Europe.

Intraitable depuis sa courte mais précieuse victoire contre la Serbie (2-1) en fin d’année dernière, l’Ukraine a depuis enchaîné sur deux larges succès qui la placent dans les meilleures dispositions avant de recevoir le leader incontesté du Groupe H. Sèchement battus par les Tricolores au match aller (0-5), les Ukrainiens ont une revanche à prendre sur la bande à Benoît Badiashile dans ces éliminatoires à l’Euro 2023.

Tenu en échec par la seule Îles Féroé (1-1) au mois de septembre dernier, la France a depuis remporté chacun de ses sept matchs de qualifications, inscrivant la bagatelle de 24 buts pour seulement un but encaissé. Meilleure attaque (28) et meilleure défense (2) du Groupe H, les Tricolores ont ce soir l’opportunité de soigner encore davantage leurs statistiques face à une équipe qu’ils avaient facilement dominé au match aller.

Les cinq dernières confrontations entre Ukrainiens et Français ont dans l’ensemble accouché de rencontres plutôt équilibrées puisque les deux nations se sont neutralisées à deux reprises (2-2 en 2010 et 1-1 en 2011) pour une victoire ukrainienne (1-0 en 2016) et deux succès tricolores (2-0 en 2015 et 0-5 en 2021).

La sélection ukrainienne adopte un schéma tactique en 4-3-3 pour ce match de qualification. Voici le onze de départ des Ukrainiens : Trubin – Sych – Taloverov – Bol – Vivcharenko – Kryskiv – Mykhalyenko – Bondarenko (C) – Vyunnik – Vanat – Sudakov.

Les remplaçants : Neshcheret – Dubko – Biloshevskyi – Khlan – Bragaru – Zhelizko – Kuliev – Supriaga – Kukharevy.

La France se présente dans un schéma en 4-3-3. Voici le onze titulaire des Bleuets : Meslier – Kalulu – Badiashile (C ) – Lukeba – Truffert – Koné – Chotard – Thuram – Cho – Abline – Gouira.

Les remplaçants : Diestsch – Gusto – Merlin – Caqueret – Diop – Le Fée – Camavinga – Ngoumou – Kalimuendo.

Le sélectionneur des Bleuets Sylvain Ripoll a opéré neuf changements par rapport au onze aligné contre l’Arménie lundi dernier. Lukeba enregistre sa deuxième titularisation tout comme Chotard.

C'est parti pour les hymnes avec la "Marseillaise".

Place désormais à l'hymne ukrainien.

Pour rappel cette rencontre aurait dû se jouer le 29 mars dernier. Elle a été déplacée et délocalisée en raison du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine.

Les deux équipes partagent une photo de groupe afin de soutenir le peuple ukrainien.

