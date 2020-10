Le staff de l'AS Saint-Etienne et Claude Puel retiennent leur souffle. Lundi soir, Yvann Maçon s'est blessé sérieusement au genou droit avec l'équipe de France Espoirs lors du match de qualification à l'Euro 2021 contre la Slovaquie, lundi à Strasbourg. La latéral de 22 ans, qui vivait sa deuxième sélection et sa première titularisation avec les Bleuets, est sorti sur civière à la 42e minute et est resté de longues minutes au bord du terrain, avant d'être évacué vers les vestiaires durant la mi-temps.