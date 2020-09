Les Bleuets ont réussi leur rentrée. Dix mois après leur dernier match et une défaite en Suisse (3-1), les joueurs de Sylvain Ripoll ont su repartir de l'avant en allant s'impser en Géorgie (0-2). Matteo Guendouzi et ses coéquipiers ont d'abord profité d'un but contre son camp de Beriashvili (38e) avant de faire le break sur un penalty d'Odsonne Edouard dans le temps additionnel. Ils restent deuxièmes du groupe 2 à trois longueurs des Suisses, vainqueurs des Slovaques dans le même temps (4-1).