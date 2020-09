Les Bleuets enchaînent un second succès. Trois jours après leur victoire en Géorgie (0-2), ils sont allés s'imposer en Azerbaïdjan ce lundi (1-2). L'inévitable Odsonne Edouard a ouvert le score sur penalty (25e) et Amine Gouiri a doublé la mise en fin de rencontre (83e) avant la réaction adverse sur un superbe coup franc de Bayramov (90e). Les joueurs de Sylvain Ripoll rejoignent ainsi en tête du groupe 2 les Suisses qui joueront mardi en Slovaquie.

Le sélectionneur français a procédé à quatre changements dans son onze de départ pour ce second match dans l'Est de l'Europe. Le défenseur central monégasque Benoît Badiashile et le milieu de terrain brestois Ibrahima Diallo ont ainsi pu effectuer leurs grands débuts avec les Espoirs. Capitaine en l'absence de Jeff Reine-Adélaïde, touché à un mollet en Géorgie, Matteo Guendouzi a pris ses responsabilités en orientant le jeu de visiteurs offensifs d'entrée même s'ils ont tardé à réellement prendre à défaut le bloc adverse.

Moussa Diaby, juste avant la pause, et Faitout Maoussa, juste après, ont bien sollicité le portier adverse mais les Bleuets ont tardé à faire le break. Ils ont même progressivement levé le pied face à des Azeris plus conquérants en seconde période. Les nombreux changements leur ont tout de même permis de retrouver un peu de fraîcheur. Le joli but d'Amine Gouiri qui a allié vitesse, puissance et finesse à gauche de la surface adverse, leur a finalement donné de l'air (0-2, 83e).