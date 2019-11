Quelle soirée compliquée pour les Bleuets. L'équipe de France Espoirs s'est inclinée face à la Suisse (3-1), ce mardi soir à Neuchâtel, dans le cadre des qualifications au championnat d'Europe 2021. Les joueurs de Sylvain Ripoll ont concédé leur première défaite dans ces éliminatoires et laissent filer la Nati en tête du groupe 2, avec trois points d'avance. Les Tricolores restaient également sur cinq victoires consécutives et ont vu leur série se stopper brutalement à Neuchâtel.

"On a des trous d’air trop fréquents qu’on doit apprendre à gommer. On perd la maîtrise du match et l’adversaire prend la main", avançait Sylvain Ripoll avant le match du jour face à la Suisse. Une heure et demie plus tard, le constat est resté le même, voire bien pire. Ultra dominateurs durant les quarante premières minutes, les Bleuets ont converti leur maîtrise dans le jeu avec un penalty transformé par l'inévitable Odsonne Edouard (19e, 0-1), auteur de son 11e but en six sélections. Mais la France a fini par déjouer devant une formation helvète qui semblait pourtant totalement amorphe.

Des Bleuets en panne

La Nati s'est réveillée et a repris l'avantage en seulement trois minutes, à la toute fin de la première période. Guillemenot (44e, 1-1) puis Zeqiri (45+2e, 2-1) ont tour à tour renversé la vapeur et remis la Suisse à la bonne heure. Au retour des vestiaires, la réaction tricolore n'a pas eu lieu. Loin de là. Les coéquipiers du capitaine Jeff Reine-Adélaïde, transparent, ont reculé, subi, laissant leur adversaire du soir faire le jeu. Andi Zeqiri n'a alors pas hésité une seconde au moment de faire le break (53e, 3-1) après un précieux travail du virevoltant et besogneux Jordan Lotomba.

Que le temps fut ensuite long pour les Bleuets, de plus en plus stériles au fil des minutes, malgré le sang neuf apporté par Ripoll avec les entrées offensives de Chouiar et Mbeumo notamment. En vain. La France a sombré et lâche trois points dans la course à l'Euro 2021. Si les succès face à la Slovaquie (3-5) et la Géorgie (3-2) – marqués par une irrégularité certaine - avaient servi d'avertissement, les Tricolores ont été sanctionné par la Suisse mardi. Leur prochaine rencontre est programmée le 26 mars prochain face au Liechtenstein. Pour espérer repartir de l'avant et corriger les failles du moment.