L’équipe de France Espoirs a sorti la tenue de gala ce jeudi à Grenoble, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro Espoirs 2023. Rigoureux, plein d’intensité dans leur football et surtout très appliqués devant le but adverse, les joueurs de Sylvain Ripoll ont électrocuté le marquoir face à leurs adversaires arméniens du soir (7-0). Sofiane Diop, le jeune milieu de terrain de l’AS Monaco, a été le grand monsieur de cette sacrée soirée, avec ses deux buts et ses trois passes décisives.

