Un carton pour un ticket. Demi-finaliste du dernier Mondial, la Belgique est devenue ce jeudi la première équipe à valider sa qualification pour l'Euro 2020. C'est le pauvre Saint-Marin, corrigé par des Diables Rouges intenables (9-0), qui en a fait les frais. Au passage Romelu Lukaku, auteur d'un doublé, a passé la barre des 50 buts en sélection. Auteurs d'un parcours parfait jusqu'à présent, avec 28 buts marqués pour 1 seul encaissé, les Belges ont éparpillé les San-Marinais en quinze minutes, inscrivant leurs six buts entre la demi-heure de jeu et la mi-temps, puis trois en fin de match.

Autre buteur mais ambiance presque similaire : grâce à un doublé de Dziouba, la Russie a dominé une triste équipe d'Écosse (4-0) et a quasiment les deux pieds à l'Euro même si ce n'est pas encore officiel. Elle compte ainsi compte huit points d'avance sur Chypre, troisième et vainqueur au Kazakhstan (2-1) plus tôt dans la journée, à trois matches de la fin.

Dans le groupe E, c'est la Croatie qui a fait la bonne affaire de la soirée en s'imposant tranquillement à domicile face à la Hongrie (3-0). Luka Modric a notamment ouvert le score pour permettre aux siens de prendre trois points d'avance sur la Slovaquie en tête de la poule, accrochée à domicile par le pays de Galles. Derrière, les Hongrois sont à 9 points et les Gallois à 7, mais avec un match en moins.

La Pologne a repris sa marche en avant dans le groupe G, avec sa victoire contre la Lettonie, bonne dernière du groupe et toujours à la recherche de ses premiers points. L'inévitable Robert Lewandowski, a inscrit les 3 buts de son pays, et a atteint la barre des 60 buts pour sa sélection. L'Autriche, qui a battu Israël 3-1, s'est emparée de la deuxième place, à la faveur de la défaite de la Slovénie, désormais 4e, contre la Macédoine (2-1), qui passe troisième.

Tous les résultats du soir :

Pays-Bas 3 - 1 Irlande du Nord

Croatie 3 - 0 Hongrie

Slovaquie 1 - 1 Pays de Galles

Autriche 3 - 1 Israël

Macédoine du Nord 2 - 1 Slovénie

Lettonie 0 - 3 Pologne

Belgique 9 - 0 Saint-Marin

Russie 4 - 0 Écosse

Biélorussie 0 - 0 Estonie

Kazakhstan 1 - 2 Chypre

(Avec AFP)