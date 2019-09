N’espérez pas revoir Blaise Matuidi porter les couleurs du Paris Saint-Germain, cela n’est absolument pas d’actualité pour l’international français, qui a joué pour le club de 2011 à 2017. Interrogé jeudi sur les rumeurs qui le renvoyaient dans la capitale cet été lors du mercato, le milieu de terrain de la Juventus Turin a mis les choses au clair.

"C'est faux, je me sens bien à la Juve", a-t-il expliqué d’entrée avant de poursuivre : "C'est vrai que Paris a une place à part dans mon coeur, j'ai toujours été supporter du PSG, mais maintenant je suis à la Juve, c'est une grande fierté, c'est une grande institution, donc la question pour moi ne se posait pas." D’autres rumeurs ont également envoyé "Blaisou" du côté du Rocher, à l’AS Monaco. Rumeurs démenties très rapidement par le club lui-même.

Vidéo - Matuidi : "Revenir au PSG ? C'est faux !" 01:06

" J'ai peut-être fait une bêtise en disant que j'allais arrêter "

Pilier de l’équipe de France, qui va affronter les 7 et 10 septembre prochain l’Albanie et Andorre en matches qualificatifs pour l’Euro 2020, Matuidi est également revenu sur une éventuelle retraite : "Je ne me fixe pas de limite. Tant que mon corps me le permettra…"

Pendant le Mondial 2018 le milieu de terrain, 81 sélections avec les Bleus, avait confié, très lucide, qu’il songeait à prendre sa retraite internationale : "Quand je vois ce groupe, ça me donne envie de rester encore des années, on est vraiment bien ensemble. Mais les cannes et le coeur vont dire : ‘Stop Blaise !’ à un moment donné. C'est ma dernière Coupe du monde, j'y pense. Il faut être réaliste. Il y a des jeunes qui poussent."

Il semblerait pourtant qu’il se soit un peu trop avancé. Le milieu est revenu sur ces propos jeudi : "Pour l'équipe nationale, j'ai peut-être fait une bêtise en disant que j'allais arrêter. Je suis heureux et fier de porter ce maillot et je profite de l'instant présent. Pour l'instant c'est France-Albanie et France-Andorre et on ne sait pas ce qui peut arriver demain."