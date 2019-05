Les derniers mots de Kylian Mbappé, dimanche soir, lors des trophées UNFP, ont fait couler de l’encre. Et vont continuer de le faire. En quête de "plus de responsabilités", l’attaquant du Paris Saint-Germain a mis un coup de pression à peine dissimulé à son club, dimanche. Un sujet qui a forcément fait l’objet de plusieurs questions à Didier Deschamps mardi, lors de la conférence de presse suivant l’annonce de sa liste pour les matches de juin, face à la Bolivie (2 juin), en Turquie (8 juin) et en Andorre (11 juin).

Vidéo - Bleus - Deschamps : "Mbappé a des responsabilités en équipe de France" 02:56

"Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me surprend, a avoué Deschamps. Je n’ai pas pour habitude de commenter ce que disent les joueurs. J'aurai l'occasion de discuter avec Kylian lors du rassemblement. C'est comme ça. Un jour c'est lui, un jour c'est un autre. Et quand c'est Kylian, ça prend tout de suite beaucoup d'importance". Une manière de désamorcer une bombe… qui ne concerne d’ailleurs pas directement les Bleus.

Au contraire. L’ancien coach de la Juventus s’est empressé de dresser un portrait de son attaquant opposé à celui qui commence à lui être associé en club. "C’est un immense plaisir d’avoir Kylian qui s’inscrit dans un collectif même si chez tous les attaquant il y a une part d’égoïsme mais il n'y a aucun souci, aucune ombre par rapport à son comportement en équipe de France", a assuré le sélectionneur, en insistant sur la facilité de gérer un tel élément.

En ce qui concerne le terrain, Deschamps a rappelé ce qui relève de l’évidence depuis de longs mois déjà : "Mbappé a des responsabilités en équipe de France et il le sait. C’est un joueur très important, a-t-il admis. Il a cette faculté à être performant à tous les postes offensifs. Les circonstances ont fait que dans son club il a été amené à jouer attaquant axial, voire seul attaquant. Il a été performant, il a été efficace". Entre Deschamps et Mbappé, tout roule.