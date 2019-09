Le transfert d'Alphonse Areola au Real Madrid pour un prêt d'un an ne fait presque plus aucun doute. Didier Deschamps en a même parlé lundi en conférence de presse, et a surtout évoqué sa situation avec l'équipe de France. Si le choix d'Areola va permettre de clarifier ses positions, le sélectionneur l'a mis en garde sur son temps de jeu.

"On verra avec le temps. Tous, que ce soit gardien ou joueur de champ, c'est mieux qu'ils aient du temps de jeu", a expliqué "DD" avant d'ajouter : "La situation au PSG était sûrement devenue compliquée pour lui. Avec nous, Alphonse était en pleine confiance et quand j'ai fait appel à lui il a répondu pleinement présent dans son rôle de gardien. Là il a pris cette option, certes il va être N.2 là-bas mais on ne sait pas ce qu'il va se passer. Autant à Paris en début de saison il était censé avoir le poste de N.1, là-bas la situation sera claire mais moins bien pour lui puisqu'il sera N.2."

Et à Deschamps de mettre en garde Areola et de lui fixer une deadline : "Après, s'il ne joue pas du tout, forcément ça peut devenir problématique. Mais on verra d'ici le prochain rassemblement au mois d'octobre ce qu'il aura fait, ou pas fait, et je prendrai une décision."