Il y a un an, Steve Mandanda en était. Et il n'y avait pas grand-chose à redire à le voir s’envoler vers la Russie. Cette fois, Steve Mandanda n'en est pas. Et il n'y a pas grand-chose à redire non plus. Mardi après-midi, Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer le champion du monde pour les prochaines rencontres des Bleus, face à la Bolivie (le 2 juin en amical), en Turquie et en Andorre (les 8 et 11 juin dans le cadre des qualifications à l'Euro). Même si ses performances plus que moyennes avec l'Olympique de Marseille l'avaient grandement fragilisé, l'absence du portier des Bleus, numéro 2 dans la hiérarchie jusque-là, est un événement en soi, parce qu'il fait partie du paysage tricolore depuis onze années.

L'absence du Marseillais est d'autant plus remarquée que Didier Deschamps a convoqué quatre portiers pour les trois matches à venir. Pourquoi quatre ? Pour en avoir trois sous la main dès le début du stage et face à la Bolivie, un match que manquera Hugo Lloris, finaliste de la Ligue des champions avec Tottenham (ndlr : la finale face à Liverpool aura lieu la veille du match des Bleus). Du coup, Mandanda, numéro 2 jusqu'à cet après-midi, rétrograde mécaniquement à la cinquième place. Derrière Alphonse Aréola, Benjamin Lecomte et donc Mike Maignan, le nouvel appelé lillois.

Ancien entraîneur de Steve Mandanda à l'OM, Didier Deschamps entretient une relation forte avec le portier aux 28 capes. Ce que l'aventure en Russie n'avait pas contredit. Reverra-t-on l'ancien Havrais, 34 ans, du côté de Clairefontaine ? Didier Deschamps ne dit pas non, même s'il plane plus que jamais une forte odeur de fin de parcours. DD n’a pas réussi à la dissiper, jeudi face à la presse. "Pour Steve Mandanda, c'est un choix du moment. Il a eu une saison compliquée, comme son club. Il a eu quelques blessures et un rendement en-dessous de ce qu’il est capable de faire, a expliqué le sélectionneur. Il était là en novembre et en mars alors que cela n’était déjà pas simple. Là, j’ai pris la décision de ne pas le prendre. Mais je ne vais pas m'engager pour le futur. On peut avoir des interrogations sur lui, comme sur d'autres joueurs. Mais il fait toujours partie des gardiens (sélectionnables)".

Derrière, ça klaxonne

Face à la Bolivie, c'est donc Alphonse Aréola qui jouera et passe par la force des choses numéro 2 de l'équipe de France. Officieusement ou officiellement ? Didier Deschamps n'a pas souhaité aller plus loin que ce rassemblement mais le temps ne parle pas pour Steve Mandanda. A 34 ans et à un an de la fin de son contrat à l'OM, le natif de Kinshasa n'a jamais été aussi proche de la sortie.

Onze ans après ses débuts en équipe de France, dix ans après avoir perdu son statut de numéro 1, Steve Mandanda est à un carrefour et, derrière lui, ça klaxonne comme jamais. A l’image d’un Mike Maignan qui a pris une dimension certaine cette saison. Ce qui n’a pas échappé à Didier Deschamps, comme à Franck Raviot, coach des portiers bleus. "Il est le gardien d’une équipe qui a réalisé un super championnat, a justifié Deschamps mardi. L’an dernier, dans une situation plus compliquée pour Lille qui luttait pour ne pas descendre, il a aussi été décisif. On le suivait déjà, c’est quelqu’un qui a beaucoup de sérénité, une présence athlétique impressionnante et qui fait partie des très bons gardiens de la Ligue 1". Reste à savoir si Mandanda en fait encore partie.