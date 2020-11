C'est une opposition entre une grande nation disparue et une force montant. La Hongrie, finaliste des Coupes du monde 1938 et 1954, va tenter de se qualifier pour son deuxième Euro de rang contre l'Islande, sélection qui a émergé ces dernières années. Le vainqueur retrouvera le fameux "groupe de la mort", avec les Bleus, l'Allemagne et le Portugal, soit les trois derniers vainqueurs de grands tournois, la "Mannschaft" au Mondial 2014, la "Seleçao" à l'Euro 2016, les hommes de Didier Deschamps au Mondial 2018, également finalistes malheureux à domicile contre le Portugal deux ans plus tôt (1-0 a.p.).

Serbie-Écosse possède aussi sa charge historique. L'Écosse est absente de la scène internationale depuis 1998, et la Serbie n'a jamais disputé l'Euro en tant que telle, même si l'équipe yougoslave de l'Euro 2000 n'était plus composée que de la Serbie et du Monténégro et constituée essentiellement de Serbes. L'histoire se poursuivra dans le groupe de l'Euro quelque soit le vainqueur : l'Écosse peut retrouver l'Angleterre, et la Serbie la Croatie, pour un derby bouillant... La République tchèque complète le groupe.