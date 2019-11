La sensation de l'Euro 2016 n'a pas failli. Le pays de Galles est devenu mardi le 20e qualifié pour l'Euro 2020 grâce à sa victoire sur la Hongrie (2-0). Le héros gallois du jour se nomme Aaron Ramsey, auteur des deux buts du succès de son équipe (15e, 47e). Titulaire, Gareth Bale retrouvera donc cet été ses coéquipier du Real Madrids Eden Hazard (Belgique) et Luka Modric (Croatie) ainsi que ses adversaires Cristiano Ronaldo (Portugal) et Antoine Griezmann (France), tous déjà qualifiés avec leurs sélections respectives.

Les Gallois sont sortis vainqueurs d'un duel à trois qui les opposait aux Hongrois et aux Slovaques pour la dernière place qualificative du groupe E, derrière les vice-champions du monde croates. Avec deux buts et une passe décisive en sept matches, Bale a largement participé à la deuxième qualification continentale consécutive des Dragons, 20e nation à valider son billet pour l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet). Il en reste quatre à prendre, en mars, en barrage.

La Belgique s'éclate

Pour sa part, la Belgique ne s'est pas relâchée même si elle était déjà assurée d'être qualifiée et première de son groupe. Menée sur un but de Nicolas Ioannou (14e), les Diables Rouges se sont déchaînés pour boucler leur campagne sur un carton face à Chypre (6-1), à l'image de Christan Benteke et Kevin De Bruyne, chacun auteur d'un doublé. L'ancien Monégasque Yannick Carrasco s'est lui aussi signalé avec un but juste avant la pause.