Sans-faute pour les Diables Rouges

C’est la première place du groupe I de ces éliminatoires qui se joue à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. La Russie, 2e avec 21 points pris sur 24 possibles, reçoit la Belgique, en tête du groupe à la faveur d’un parcours pour l’instant parfait, avec huit victoires en autant de matchs. Faut-il préciser que les deux équipes sont d’ores et déjà qualifiées, dans un groupe où l’Ecosse est à la lutte avec Chypre et le Kazakhstan pour la 3e place ? Les Diables Rouges, qui n’ont pris qu’un seul but pour l’instant (pour 30 inscrits), sont les seuls à avoir battu les Russes pour dans ces éliminatoires, lors du match aller (3-1) : ils n’ont d’ailleurs plus perdu depuis… 1982 contre cet adversaire (cinq victoires, deux nuls).

Roberto Martinez pourra compter pour ce match sur un effectif quasiment au complet, même si sa défense est quelque peu amoindrie avec les forfaits de Thomas Meunier et Jan Vertonghen. Mais vu le niveau affiché par les coéquipiers d’Eden Hazard, qui tournent à une moyenne de quasiment quatre buts inscrits par match dans ces éliminatoires, cela ne devrait pas se faire ressentir. La possibilité de réaliser un parcours sans faute, alors que le dernier match à domicile contre Chypre devrait être une formalité, va booster les Belges, que nous voyons s’imposer en Russie ici.

Notre pari : La Belgique bat la Russie @2,00

Eden HazardGetty Images

Les Pays-Bas par la petite porte

C’est un déplacement plus périlleux qu’il n’y paraît qui attend les Pays-Bas samedi. Bien que leaders de leur groupe avec cinq victoires pour une défaite (même bilan que l’Allemagne, devancée à la différence de buts particulière), les Oranje n’auront pas le droit à l’erreur en Irlande du Nord. La “Green and White Army” est l’une des belles surprises de ces éliminatoires et ne pointe qu’à trois longueurs du duo de tête, qu’elle affronte lors des deux dernières journées après avoir perdu à l’aller à chaque fois.

Les Pays-Bas avaient su éviter le piège à domicile en octobre dernier (3-1) face à ce robuste adversaire. Mais Ronald Koeman pourrait devoir faire sans Memphis Depay, son meilleur buteur, pour cette rencontre et cela pourrait faire la différence : il suffit de demander à l’OL, à qui l’attaquant a cruellement manqué sur la pelouse de l’OM le week-end dernier (2-0)... Les Nord-Irlandais sont de leur côté au complet et n’auront rien à perdre pour cette rencontre, alors qu’ils sont assuré de disputer les barrages. L’Allemagne a eu du mal à s’en défaire en septembre (0-2) et la jeune garde néerlandaise pourra ressentir le poids de la pression si près du but : un match nul serait un très gros coup de l’Irlande du Nord et qualifierait les Pays-Bas, qui pourraient s’en contenter.

Virgil van Dijk buteur pour les Pays-Bas en Allemagne en Ligue des nations 2018Getty Images

Des Bleus encore petits bras

L’équipe de France a souffert mais a fini par s’imposer contre la Moldavie jeudi (2-1). Déjà qualifiés avant le coup d’envoi de ce match, les Bleus vont désormais tenter de conserver la première place de leur groupe, qu’ils ont chipée à la Turquie. Pour ne pas être dépendants du résultat de cette dernière, il faudra s’imposer en Albanie, qui peut espérer chiper la 3e place de barragiste à l’Islande en cas de succès : ce match ne sera donc pas dénué d’enjeux, loin de là. Il faudra donc hausser le niveau de jeu face à une équipe qui vient de se faire accrocher par Andorre à domicile (2-2). A l’aller, les joueurs de Didier Deschamps avaient déroulé, emmenés par un Kingsley Coman des grands soirs et auteur d’un doublé, avant de céder en fin de match sur un penalty (victoire 4-1 au final). Il faudra toutefois se méfier de ce déplacement à Tirana, où les Bleus se sont inclinés lors de leur dernier match : c’était en 2015, pour un amical que Varane, Giroud ou Griezmann avaient disputé (1-0). Les Bleus ne nous ont pas impressionnés, loin de là, contre la Moldavie, mais difficile de les imaginer trébucher en Albanie. Les voir concéder un but ne serait toutefois pas une surprise alors que Didier Deschamps devrait faire tourner son équipe pour ce match.

Notre pari : France gagne et les deux équipes marquent @2,75

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.