Ce 26 juin 2016, à la pause, Didier Deschamps a changé le destin des Bleus à court, moyen et long terme. C’est le tournant tactique de leur histoire récente. Rembobinons : à Lyon, la France est menée par l’Eire (0-1) en 8e de finale de l’Euro. A la pause, Didier Deschamps sacrifie N’Golo Kanté et les Bleus passent de leur immuable 4-3-3 à un 4-4-2 qui reste la référence trois ans plus tard. Dans ce système, ils iront en finale de l’Euro et remporteront la Coupe du monde. Dans ce système taillé sur mesure, Antoine Griezmann ne sera plus jamais discuté. Dans ce système, Olivier Giroud enfilera les buts comme des perles.

Depuis cet après-midi irrespirable, les deux hommes dont indissociables. Griezmann s’appuie sur Giroud, Giroud remise sur Griezmann, Griezmann tourne autour de Giroud, Giroud libère l’espace pour Griezmann. L’un ne va pas sans l’autre en équipe de France. Tout a donc démarré en cette après-midi ensoleillé du mois de juin quand d’une subtile remise de la tête Giroud a envoyé Griezmann inscrire le but de la victoire face aux Irlandais. Dans un parfait mimétisme, les Bleus ont obtenu le penalty de la victoire en Islande vendredi. Giroud dans les airs pour Griezmann en retrait : même recette, même réussite. Entre les deux, nous reviennent les souvenirs d’un caviar de Giroud pour Griezmann face aux Pays-Bas (4-0, août 2017) avant que Grizou ne lui rende la pareille contre la Biélorussie (2-1) trois mois plus tard.

Giroud et Griezmann (France)Getty Images

Griezmann : "Ma relation avec Olivier est excellente"

Giroud - Griezmann : le premier ne serait sans doute plus là sans le second. Et si les Bleus sont l’équipe de Griezmann, c’est avant tout grâce à Giroud. Lors du premier tour en Russie, les deux hommes semblaient avoir plus de mal à se trouver mais Griezmann n’a jamais douté d’eux : "Ma relation avec lui est excellente et je suis sûr qu'on va le voir pendant la Coupe du monde." "Il a toujours répondu sur et en dehors du terrain, chapeau à lui", le défendait-il encore en mars dernier quand la présence de Giroud dans la liste suscitait déjà une vague de scepticisme.

Alors pourquoi ça marche ? Grâce au profil unique de Giroud que Clément Lenglet, toujours très utile pour décrypter les qualités de chacun, a détaillé après la victoire à Reykjavik : "Olivier, c’est un attaquant avec un profil particulier, c’est un point d’appui, il a beaucoup de force, est très fort dans les déviations et les remises. Ce n’est jamais très facile de défendre sur lui, car quand il met son corps dans la surface, c’est difficile de le contourner."

Olivier Giroud célèbre avec Antoine Griezmann (France) buteur sur penalty contre l'ArgentineGetty Images

Deschamps sur Giroud : "L’équipe est plus performante quand il est sur le terrain

En ce début de saison, c’est la situation en club des deux hommes qui pouvaient installer un vrai doute sur leur efficacité en Bleu. Giroud ne joue plus du tout à Chelsea, Griezmann a vécu du banc la dernière victoire du Barça. Deschamps connaît parfaitement son duo : "Je ne me fais pas de souci pour Antoine" et "Olivier a toujours été capable de bien réagir à ces situations" ont sonné cette semaine comme des marques de confiance même si le cas du buteur des Blues inquiète davantage le sélectionneur.

Mais Giroud a prouvé en Islande qu’il ne manquait ni de rythme ni d’automatismes. Depuis plusieurs mois désormais, sa vie en club n’a aucune incidence sur ses performances en sélection. "Je connais Olivier et l’équipe de France est plus performante quand il est sur le terrain", jugeait Didier Deschamps la semaine dernière. Il aurait pu ajouter qu’Antoine Griezmann aussi.