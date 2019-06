Une accélération et un petit piqué ! Kylian Mbappé a inscrit son 100e but en carrière face à Andorre dans un style qu'on lui connait déjà très bien. En deux saisons et demi au plus haut niveau, le jeune Parisien n'en finit plus d'affoler les compteurs. Ce mardi, il a donc atteint la barre symbolique des 100 buts toutes compétitions confondues en professionnel, en club et en sélection. Le tout en 180 petits matches avec l'AS Monaco (27 buts), le PSG (60) et donc l'équipe de France (13). Juste pour se faire une idée même si cela n'est pas forcément révélateur, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux phénomènes du football mondial, n'ont atteint ce cap qu'après avoir fêté leurs 22 ans.

On connait son amour pour les chiffres. Thomas Tuchel a glissé il y a quelques jours que son jeune protégé comptait même ses réalisations à l'entraînement. Alors, on imagine que le prodige de Bondy devait attendre ce but depuis quelques temps déjà. Il arrive en tout cas à point nommé. Pointé du doigt face à la Turquie où il a été la caricature de lui-même après avoir été déjà en difficulté face à la Bolivie, Mbappé se devait de réagir avant de partir en vacances. Il l'a fait de belle manière. Avec un but à la Mbappé.

(Infographie : Cyril Morin)