Du solide. Et du logique. Ce jeudi, pour la dernière mise en place tactique avant d’affronter l’Islande vendredi (20h45), Didier Deschamps n’a pas réservé d’immense surprise et n’a même pas essayé de bluffer. Selon les informations de l’Equipe et de RMC, les Bleus évolueront en 4-2-3-1 vendredi avec Blaise Matuidi comme ailier gauche, comme lors de la phase de finale de la Coupe du monde 2018.

Excellent lors du dernier rassemblement, Kingsley Coman, lui, se chargera du couloir droit et abreuvera ainsi la paire Griezmann-Giroud qui officiera dans l’axe. Incertain et au cœur d’une bataille avec le Bayern, Lucas Hernandez, préservé toute la semaine, devrait bien tenir sa place. En l’absence d’Hugo Lloris, Steve Mandanda sera bien titulaire.

La compo probable : Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Tolisso, Kanté - Coman, Griezmann, Matuidi - Giroud.