Du bon boulot ! Pour leur centième au stade de France, les Bleus ont tranquillement disposé de l'Andorre (3-0), dans une soirée riche en occasions tricolores. Archi-dominateurs (31 tirs), les champions du monde ont fait respecter leur rang face à la 136e nation au classement Fifa. Alors qu'Antoine Griezmann a de nouveau loupé un penalty, Kingsley Coman s'est encore signalé en ouvrant le score. Les Bleus partagent désormais la tête du groupe H avec la Turquie (15 points), victorieuse en Moldavie (0-4), avec trois unités d'avance sur l'Islande, tombée en Albanie (4-2).

Toutefois, la France pourra avoir quelques regrets car l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde pour les joueurs de la petite principauté, qui n'a fait que subir dans cette rencontre (1 seul tir tenté, 0 cadré). Après avoir tenu tête pendant 89 minutes face à la Turquie samedi, elle a logiquement cédé en moins de vingt minutes face aux coéquipiers d'Antoine Griezmann. Et comme face à l'Albanie, c'est Kingsley Coman, titularisé à gauche de l'attaque alors qu'Ikoné a débuté à droite, qui a lancé le festival des locaux.

Coman et Ikoné, duo gagnant

Subtilement servi par le Lillois à l'entrée de la surface, il a inscrit son 4e but en A d'une frappe puissante sous la barre (1-0, 18e). Dans cet attaque-défense, les Français ont quand même été assez maladroits (12 tirs cadrés seulement). Parfois malchanceux à l'image des deux barres transversales (68e et 70e), ils se sont aussi heurtés à un bon Josep Gomes, auteur de dix parades ce mardi, dont une superbe sur une frappe lointaine de Raphael Varane (39e).

Auparavant (28e), le portier d'Andorre avait déjà stoppé le penalty d'Antoine Griezmann, le deuxième loupé en quatre jours dans cet exercice pour le néo-Barcelonais. Le numéro 7 de l'équipe de France a tout de même délivré une nouvelle passe décisive sur coup franc pour Clément Lenglet, qui a ouvert son compteur en équipe nationale de la tête (2-0, 52e). Moussa Sissoko, Digne et Léo Dubois, qui faisaient leur entrée dans le onze de départ, n'ont pas eu de peine pour se signaler et réaliser de bonnes performances.

Mais c'est deux entrants qui ont permis aux partenaires d'Olivier Giroud de clôturer la marque : Nabil Fekir et Wissam Ben Yedder. Sur un coup franc qu'il venait d'obtenir devant la surface, l'ancien Lyonnais a alerté Gomes, qui a repoussé le ballon sur le Monégasque. Du gauche, il a inscrit son deuxième but en bleu (3-0, 90e+1). Bref, la France a fait carton plein, pour aborder avec confiance son prochain rendez-vous, en octobre, où des matches capitaux face à l'Islande et la Turquie l'attendent.