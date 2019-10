Logique. Et (presque) sans surprise. Ce jeudi, Didier Deschamps a livré une liste conforme aux attentes avec des retours notables et des absents qui risquent de faire parler pour affronter l’Islande et la Turquie les 11 et 14 octobre prochains. Steve Mandanda, énorme avec l’OM cette saison, fait son retour dans le groupe France au détriment de Mike Maignan. Devant, Jonathan Ikoné et Kingsley Coman, tubes du dernier rassemblement, sont à nouveau présents alors qu’Ousmane Dembélé, tout juste revenu de blessure, est absent. Olivier Giroud, malgré son temps de jeu famélique à Chelsea, est bien appelé.

DD a fait… du Deschamps. Toujours en accord avec sa logique de groupe, le sélectionneur a reconduit la majorité des hommes présents en septembre. Avec quelques modifications légères cependant. Ultra-performant avec l’Olympique de Marseille et fidèle pilier du groupe, Steve Mandanda revient ainsi par la grande porte et chipe même la place de numéro 2 à Alphonse Areola, comme l’a confirmé le sélectionneur tricolore en conférence de presse.

En l’absence de Samuel Umtiti et malgré quelques sorties compliquées ces derniers jours, Clément Lenglet est bien présent dans l’axe et devrait former la charnière avec Raphaël Varane. A noter cependant le retour de Presnel Kimpembe comme solution axe gauche. Au milieu, le forfait de Paul Pogba est un gros coup dur mais ce secteur enregistre le retour de Tanguy Ndombele, absent sur blessure lors du dernier rassemblement, et remplaçant désigné du Mancunien en terme de profil. N’Golo Kanté est bien de la partie, tout comme Moussa Sissoko, fidèle au poste.

" Giroud ? J’espère que vous aurez pas à me poser de questions dans un mois "

C’est encore devant que les enseignements sont les plus nombreux. Le premier d’entre eux s’appelle évidemment Olivier Giroud. En délicatesse et barré par Tammy Abraham et Michy Batshuayi, l’avant-centre tricolore a été rappelé par DD. Qui a cependant mis en garde son attaquant : "Ce n’est pas la meilleure situation, ni pour lui ni pour nous. […] Mais j’espère que vous n’aurez pas de questions à me poser dans un mois", a-t-il admis au siège de la FFF.

En forme avec Monaco, Wissam Ben Yedder continue d’être appelé et semble être devenu la doublure attitrée en pointe. Avec le retour de Kylian Mbappé, certains avaient peut-être du souci à se faire. Il n’en fut rien. Excellents lors du dernier rassemblement, Kingsley Coman et Jonathan Ikoné ont été reconduits au détriment d’un Ousmane Dembélé encore trop court. Logique on vous dit.