Didier Deschamps pourrait une nouvelle fois devoir se passer des services de Paul Pogba. Déjà absent en septembre face à l'Albanie (4-1) et Andorre (3-0), le milieu des Bleus est incertain pour affronter l'Islande (11 octobre) et la Turquie (14 octobre). Il souffre toujours de cette blessure à une cheville qui l'avait contraint à déclarer forfait pour les matches de l'équipe de France le mois dernier. Elle l'obligera à manquer le déplacement de Manchester United sur le terrain de l'AZ Alkmaar jeudi en Ligue Europa. Les Red Devils ont annoncé mercredi son absence pour cette rencontre.

Pogba avait effectué son retour après presque un mois d'absence lors d'un match de Coupe de la Ligue contre une équipe de D3 le 25 septembre, dont il était ressorti avec la cheville gonflée et endolorie. Il avait tout de même été encore aligné lundi contre Arsenal en championnat (1-1). Mais le staff médical de Manchester United a décidé d'arrêter les frais et de laisser son joueur récupérer pleinement. "Conformément à l'avis d'un spécialiste, Paul Pogba a besoin d'une période de repos supplémentaire et de soins pour sa blessure" reçue à une cheville durant le match contre Southampton fin août, écrit le club.

Il ne devrait donc pas figurer dans la liste des Bleus que Didier Deschamps annoncera jeudi. Son coéquipier en club, Anthony Martial, sera également absent et son retour à la compétition n'était de toute façon prévu qu'après la trêve internationale d'octobre. En revanche, le sélectionneur des Bleus pourra certainement compter sur N'Golo Kanté, absent sur blessure le mois dernier et de retour avec Chelsea la semaine passée lors de la défaite face à Liverpool (1-2).