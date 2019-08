A l'échelle de l'équipe de France, c'est un petit tremblement de terre. Samuel Umtiti, titulaire indiscutable en Bleu depuis le quart de finale de l'Euro, essentiel dans le sacre mondial en 2018, ne figure pas dans la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres de qualifications à l'Euro face à l'Albanie (7 septembre) et l'Andorre (10 septembre). Il s'agit du premier titulaire de Moscou à faire les frais de son temps de jeu. Car Umtiti n'est pas blessé, il est apte au service mais il est remplaçant au Barça : "Je n'oublie pas ce que Sam a apporté à cette équipe", a commenté Didier Deschamps ce jeudi. "Mais dans la hiérarchie du FC Barcelone, il n'est pas titulaire. Il avait quelques soucis physiques partiellement résolus qui l'ont gêné la saison dernière. Ce qui prouve comme je vous l'ai toujours dit : l'équipe de France va de l'avant."

Le symbole est fort pour un sélectionneur auquel on a parfois reproché son conservatisme. Cette liste marque un tournant et Aymeric Laporte, longtemps boudé par le sélectionneur, a le droit à sa seconde chance. Il remplace numériquement Umtiti dans l'axe gauche de la défense centrale aux côtés de Clément Lenglet. "Aymeric est dans un grand club où il est performant. Il continue de l'être. D'autres ne sont pas dans la même situation sportive", a continué Deschamps dans une allusion à peine voilée à Samuel Umtiti.

Ikoné plutôt que Martial

Pour le reste, la liste reste assez classique à une exception notable : la présence de Jonathan Ikoné. Si les Lyonnais Houssem Aouar ou Moussa Dembélé auraient pu faire leurs débuts en sélection à l'occasion de cette rentrée des classes, c'est finalement l'inattendu Jonathan Ikoné qui profite des absences de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Florian Thauvin, tous blessés donc forfaits. Le Lillois tire les bénéfices de son excellente saison à Lille l'an passé et de ses bons états de service avec les Espoirs. "C'est un profil intéressant capable d'évoluer sur un côté", a dévoilé le sélectionneur qui a préféré le Lillois à Anthony Martial par exemple.

Andorre-France (Dubois, Thauvin, Ben Yedder, Griezmann)Getty Images

Buteur en Andorre, le néo-Monégasque Wissam Ben Yedder jouera sans doute les doublures d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann alors qu'Alexandre Lacazette devra encore patienter pour revoir son tour arrivé. Corentin Tolisso, lui, refait logiquement son apparition après un an d'absence et une rupture des ligaments de son genou. Au milieu, il remplace numériquement Tanguy Ndombélé, blessé. Steven Nzonzi, lui, pallie le forfait de N'Golo Kanté. Le milieu de Chelsea, perturbé par plusieurs pépins physiques depuis la demi-finale de Ligue Europa en mai dernier, a rechuté dès l'entame de la Premier League. Touché à la cheville, il semble à la rupture physiquement. Paul Pogba et Blaise Matuidi seront donc les deux tauliers de l'entrejeu. Même sans Umtiti ou Mbappé, les Bleus pourront compter sur 13 champions du monde.