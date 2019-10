Qualifications Euro

La soirée a été dure, mais au final, l'équipe de France peut avoir le sourire. Après avoir longtemps buté sur une solide équipe d'Islande, l'équipe de France a fait un pas de plus vers l'Euro 2020, grâce à un but d'Olivier Giroud sur penalty peu après l'heure de jeu (1-0). Les Bleus comptent désormais six points d'avance sur les Islandais et sont toujours co-leaders du groupe H avec la Turquie, qui a gagné à la dernière minute face à l'Albanie (1-0).

Plus d'informations à suivre...