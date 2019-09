Gros couac au Stade de France. Le coup d'envoi du match France-Albanie, prévu à 20h45 à Saint-Denis, a été retardé de quelques minutes après qu'un mauvais hymne ait été diffusé comme étant celui de l'Albanie. Le speaker du Stade de France a évoqué un "incident technique", tandis qu'un membre de l'encadrement de la sélection des Balkans a indiqué à l'AFP que l'hymne joué n'était pas celui de l'Albanie. C'était en réalité celui d'une autre nation.

Les malheurs des organisateurs ont continué de plus belle. En reprenant la parole, le speaker du Stade de France s'est excusé auprès des supporters arméniens, avant d'annoncer que l'hymne de l'Arménie allait être diffusé, avant de se reprendre. Le bon hymne a ensuite été diffusé, sous les applaudissements des supporters français et albanais, et le coup d'envoi a ensuite été donné avec environ cinq minutes de retard.