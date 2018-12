Les vice-champions d'Europe et rois du monde français sont fixés : pour disputer l'Euro 2002, compétition itinérante disputée dans douze villes du continent, il faudra terminer aux deux premières places du groupe H, composé de l'Islande, de la Turquie, de l'Albanie, de la Moldavie et d'Andorre. Des têtes connues et d'autres beaucoup moins.

Principaux adversaires des Bleus à sur le papier, l'Islande et la Turquie. Les Islandais se sont régulièrement trouvés sur la route des Bleus lors des éliminatoires de l'Euro (1976, 1998, 1992 et 2000). Surtout, les Islandais, qui ont disputé leur première compétition internationale à l'occasion du dernier Championnat d'Europe des nations en France, s'étaient retrouvés en quart de finale face aux Bleus (5-2).

Les Turcs et les Bleus ont une histoire bien plus en pointillés puisque le dernier match entre les deux équipes remonte à 2009 (1-0). La France a gagné ses quatre confrontations face à la Turquie, dont une seule officielle. Au Stade de France et en demi-finale de la Coupe des Confédérations 2003, les Tricolores s'étaient imposés (3-2). Un match joué dans une atmosphère pesante et triste puisque Marc Vivien Foé avait trouvé la mort quelques heures auparavant, lors de la première demie.

GROUPE A Angleterre République tchèque Bulgarie Monténégro Kosovo

GROUPE B Portugal Ukraine Serbie Lituanie Luxembourg

GROUPE C Pays-Bas Allemagne Irlande du Nord Estonie Biélorussie

GROUPE D Suisse Danemark Eire Georgie Gibraltar

GROUPE E Croatie Pays de Galles Slovaquie Hongrie Azerbaïdjan

GROUPE F Espagne Suède Norvège Roumanie Iles Féroé Malte

GROUPE G Pologne Autriche Israël Slovénie Macédoine Lettonie

GROUPE H France Islande Turquie Albanie Moldavie Andorre

GROUPE I Belgique Russie Ecosse Chypre Kazakhstan San Marin

GROUPE J Italie Bosnie-Herzégovine Finlande Grèce Arménie Liechstenstein

