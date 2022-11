Non ce n'est pas Erling Haaland, ce n'est pas non plus Kylian Mbappé, Robert Lewandowki ou Lionel Messi. Non, l'attaquant le plus décisif d'Europe est un Français, bien moins connu que les superstars actuelles du football mondial. Pourtant, Rayan Philippe n'a pas fini sa folle percée. Ce dimanche encore, le jeune joueur de 22 ans a inscrit un doublé sur la pelouse de Dudelange (0-4), pour s'imposer avec son club du Swift Hesperange qui règne pour le moment sur le championnat luxembourgeois.

Et si le club de la petite ville de 15 000 habitants peut se targuer d'avoir remporté 10 des 11 premières rencontres de la saison, elle le doit en grande partie à son attaquant absolument inarrêtable. Avec 15 buts inscrits et 12 passes décisives, Rayan Philippe a été donc décisif 27 fois sur les 41 buts inscrits au total par son équipe. Une belle revanche pour le joueur formé par le Dijon Football Club Côte d'Or avec qui ça n'a finalement jamais réellement fonctionné au niveau professionnel. Bien que sollicité régulièrement désormais, l'un des plus fidèles et fervents supporters du Real Madrid a accepté de nous donner son ressenti sur ce départ en boulet de canon.

Être au dessus de Haaland, Mbappé ou tous les autres grands attaquants d'Europe en termes de statistiques, qu'est ce que ca fait ?



Rayan Philippe : Au début je l'ai pris à la rigolade, et puis petit à petit, plus les jours passent et plus les statistiques ont augmenté. Je suis beaucoup sollicité et j'essaie de répondre au maximum. Mais après je sais que je suis dans un championnat avec un niveau moins élevé mais je profite quand même. On en parle dans le vestiaire, je me fais pas mal chambrer c'est vrai.

Est-ce que ca vous a déjà ouvert des opportunités ?

R.P. : C'est sûr que ça donne de la visibilité, j'ai entendu des échos comme quoi mes performances attiraient l'œil en Allemagne ou en Belgique. Je sais aussi qu'il y a eu des représentants de clubs qui sont venus me voir jouer. Maintenant, j'essaie de me concentrer sur le terrain.

De votre côté, pensez-vous déjà à profiter de cet engouement pour viser plus haut, changer de championnat ?

R.P. : Chaque chose en son temps. Je suis jeune et j'ai forcément des objectifs, essayer de donner le maximum de moi-même sur le terrain et aller chercher le titre. Ensuite, on verra ce que l'on peut faire.

Rayan Philippe sur une pelouse de Ligue 1 avec Dijon en 2019. Crédit: Imago

Que pensez-vous du championnat du Luxembourg ? Pensez-vous qu'il favorise les attaquants ?

R.P. : C'est un championnat très porté vers l'avant, où il y a toujours beaucoup d'actions et rarement de matches qui se terminent à 0-0. Ici, les équipes prennent le risque de moins défendre. En Ligue 1, on va d'abord penser à être fort défensivement et ensuite essayer de marquer. Au Luxembourg, si on en prend un, c'est pas la fin du monde. Il faut juste marquer une fois de plus que l'adversaire.



Aujourd'hui, les statistiques prennent beaucoup plus de place, aimez-vous cette approche du football ? Personnellement, pensez-vous régulièrement à "soigner" vos stats ?

R.P. : Je suis conscient que les statistiques sont devenues omniprésentes mais je fais partie des joueurs qui estiment qu'il faut les laisser au second plan. Le plus important, c'est l'impact que tu apportes dans le jeu. Créer un espace, ça n'est pas inscrit dans les statistiques et pourtant ça fait la différence. Je me concentre d'abord sur les prestations sur le terrain. Si je peux être décisif c'est encore mieux mais je ne me fixe pas d'objectifs de statistiques ou des petits, juste dans un coin de ma tête



Pouvez-vous nous raconter un souvenir en particulier d'un but que vous avez marqué cette saison ?

R.P. : Le premier match du championnat, on est menés 2-1 et j'égalise grâce à une frappe tout en puissance sous la barre alors que je suis super excentré. Ensuite quelques minutes après, je marque un but de la tête en dehors de la surface. Si je n'avais pas marqué ces buts là, je ne sais pas si j'aurai eu autant de confiance pour la suite.

Quels attaquants vous inspirent ? Est-ce que vous vous nourrissez de ça ?

R.P. : Je ne rate aucun match du Real et j'adore Benzema depuis toujours. Ce qu'il est capable d'apporter sur le terrain sans toujours être décisif, c'est énorme. Sur la nouvelle génération, j'aime beaucoup Haaland. C'est une machine sur le terrain, c'est un monstre de puissance. De mon côté, j'utilise beaucoup ma vitesse et j'ai une bonne qualité de pied gauche. Je pense que j'ai toujours eu ces qualités, j'ai toujours été rapide et adroit techniquement j'ai compris un peu plus comment les exploiter beaucoup plus qu'avant.

