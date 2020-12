Même Zinédine Zidane en a perdu son légendaire flegme. Questionné sur son trio du milieu après la victoire du Real face à l'Atlético (2-0), le coach madrilène a lâché un " Estan de puta madre " que l'on pourrait traduire par un " putain ils sont bons ! " Oui, ils sont bons. Très bons même. Le redressement spectaculaire du Real observé depuis une semaine est d'abord à mettre au crédit de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. Et pas seulement parce que Kroos a déposé un corner sur la tête victorieuse du Brésilien pour ouvrir le score dans le derby de Madrid dimanche. Avant la première des trois victoires face au FC Séville, ces trois-là n'avaient été associés qu'à une seule reprise depuis le début de saison. Ils viennent d'enchaîner trois matches, trois victoires, ils ont sorti Madrid de l'ornière en régnant sans partage sur le terrain.

La présence du Brésilien libère la création de ses deux acolytes. La présence des trois face à Mönchengladbach en Ligue des champions a permis de se servir du jeu très vertical des Allemands pour les punir sur chaque sortie de balle grâce au talent de Modric et de Kroos dans le jeu de transition. Le premier dans le jeu court, le second dans le jeu long en caricaturant un peu. Grâce à eux, le ballon transite plus vite que les joueurs et la paire de créateurs, engagés dans une lutte contre le temps qui passe, a rendu fous les Sévillans, les Allemands et, enfin, les Colchoneros. La précision technique de la colonne vertébrale du Real (Ramos, Modric, Kroos, Benzema) est la base sur laquelle s'est appuyé Zidane pour sauver sa tête.