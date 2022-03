L'Italie devrait miser sur la continuité. Alors que le dernier vainqueur de l'Euro a été éliminé, à la surprise générale, face à la Macédoine du Nord (0-1) en demi-finales des barrages du Mondial 2022, jeudi dernier, la fédération italienne devrait maintenir Roberto Mancini à son poste de sélectionneur comme l'annonce la presse italienne ce lundi matin. Car depuis sa nomination, à la suite de l'élimination dans la course à la Coupe du monde 2018, l'ancien entraîneur de Manchester City a un bilan très positif avec la Squadra Azzurra.

Outre sa belle série de 37 matches sans défaite entre octobre 2018 et septembre 2021, Roberto Mancini compte 30 victoires, 3 matches nuls et 13 revers en quatre ans, sans compter le titre de champion d'Europe remporté l'été dernier à Wembley face à l'Angleterre à l'issue de la séance de tirs au but. "Prenons le temps de réfléchir et de bien comprendre, déclarait-il sur son compte Instagram après la défaite concédée à Palerme la semaine dernière. Le seul bon geste maintenant est de relever la tête et de travailler pour l'avenir." L'avenir pour Roberto Mancini et ses joueurs, c'est désormais revenir plus forts avec l'Euro 2024 en point de mire.

