Cruzeiro descend pour la première fois de son histoire, le chaos s'empare du stade

Un mythe du football brésilien vacille. Cruzeiro n’évoluera pas la saison prochaine en première division, pour la première fois en 98 ans d’existence. Le club de Belo Horizonte s’est incliné 0-2 dimanche à domicile contre Palmeiras lors de la dernière journée, scellant son destin en Serie B. La rencontre n’a pas pu aller à son terme alors que les supporters locaux ont déclenché le chaos suite au deuxième but encaissé par leurs protégés. Jets de grenades de la police, bagarres et sièges arrachés, l’après-midi s’est terminée dans la tristesse et la confusion.

Cruzeiro devait absolument s’imposer pour espérer se maintenir, tout en comptant sur une contre-performance du club de Ceara. Mais des buts de Jose Rafael (58’) et Dudu (84’) ont mis fin aux derniers espoirs de maintien. Ce deuxième but a déclenché les hostilités autour du terrain avec plusieurs débuts d’échauffourées et des jets d’objets vers la pelouse. L’arbitre a alors décidé de mettre un terme prématuré à la rencontre, dont la sécurité n’était plus assurée.

Flamengo a été sacré champion malgré sa défaite 4-0 à Santos. Avec Cruzeiro, CSA , Chapecoense et Avai sont relégués.