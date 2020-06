Coronavirus : Botafogo et Fluminense ne veulent pas rejouer, le Brésil se divise sur la reprise

La polémique ne désenfle pas au Brésil. Alors que Botafogo et Fluminense refusent toujours de reprendre la saison au vu de la situation sanitaire du pays, les autorités, elles, ne savent plus faire. La mairie de Rio de Janeiro est notamment revenue sur sa décision de suspendre la reprise.

Avec plus de 50 000 morts et 1 million de personnes contaminées, le Brésil est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Et c'est dans ce contexte difficile, voire tendu, que le pays se divise autour de la reprise du football. La mairie de Rio de Janeiro a par exemple corrigé samedi l'annonce qu'elle venait de faire sur la suspension du championnat de football dans l'Etat de Rio, déclarant que la mesure ne concernait en fait que deux clubs, Fluminense et Botafogo.

Dans une vidéo diffusée par son cabinet, le maire Marcelo Crivella avait déclaré : "En fait, ce sont les matches de Fluminense et de Botafogo qui sont suspendus, et nous demandons la compréhension de tous". Le cabinet du maire avait ajouté dans un courrier électronique que l'arrêté qui avait été publié quelques heures plus tôt dans le Journal officiel de Rio serait "republié avec des ajustements". Dans la version initiale de cet arrêté, le maire annonçait la suspension de toutes les compétitions sportives à Rio jusqu'au 25 juin afin d'adapter "les protocoles sanitaires présentés par les fédérations sportives au protocole sanitaire municipal".

Fluminense et Botafogo ont saisi la justice

Le championnat de football de l'Etat de Rio a été le premier à reprendre dans une Amérique du sud durement touchée par la pandémie de Covid-19. Le championnat carioca, qui oppose des équipes professionnelles de l'Etat de Rio de Janeiro, a repris avec des rencontres à huis clos jeudi et vendredi, bien que le Brésil soit le deuxième pays le plus touché au monde par le nouveau coronavirus. La reprise du championnat brésilien a suscité l'opposition de plusieurs clubs, dont Fluminense et Botafogo qui ont saisi la justice pour en réclamer la suspension.

Ces deux clubs n'avaient même pas repris l'entraînement quand la compétition a été relancée, et la Fédération de l'Etat de Rio les a menacés de défaites sur tapis vert s'ils refusaient de jouer. Le premier match du championnat carioca, jeudi entre Flamengo et Bangu, s'est disputé au Maracana... dans l'enceinte duquel se trouve un hôpital de campagne pour les patients atteints du Covid-19. Les matches prévus dimanche (Vasco-Macaé et Madureira-Resende) ont été reportés.

