C'est fait. L'Atlético Mineiro des joueurs Hulk et Diego Costa a remporté jeudi le Brasileirao 2021, le championnat brésilien de football, pour la première fois en 50 ans, brisant l'hégémonie de Flamengo. L'équipe de Belo Horizonte, dirigée par Alexi Stival "Cuca" a obtenu son deuxième titre après celui de 1971, grâce à une victoire sur la pelouse de Bahia (2-3), lors d'une remontée épique.

De quoi officialiser son sacre, deux journées avant la fin de la compétition. Explication : l'Atlético Mineiro a atteint 81 points en 36 matches et devance de 11 points le Flamengo, deuxième du classement, qui avait remporté les deux dernières éditions de la compétition et à qui il reste trois rencontres à disputer.

Cinq minutes de magie

Bahia, qui se bat pour éviter la relégation, a commencé par dominer le match avec deux buts de Luiz Otavio et Gilberto aux 62e et 66e minutes, mais son rival a repris le dessus en cinq minutes avec des buts de Hulk (73e, sur penalty) et un doublé de Keno (74e et 77e).

Avec l'une des meilleures équipes d'Amérique, l'Atlético Mineiro est donc au sommet avant même l'épilogue du championnat. Après un mauvais début de saison, le club a réussi à se ressaisir et a dominé la compétition à partir de la quinzième journée.

Recrutement XXL

Le titre de champion du Brasileirao 2021 récompense les investissements financiers des "mineiros" dans des joueurs mondialement convoités pour mettre fin au règne de Flamengo.

Un Flamengo qui a quant à lui encaissé son troisième coup dur en cinq jours : pas de titre au championnat brésilien ni à Copa Libertadores ( échec contre Palmeiras samedi ), équivalent sud-américain de la Ligue des champions, et pas de nouvel entraîneur après le départ de Renato Portaluppi lundi suite à ce retournement de situation.

