La Roma est tombée de haut. Invaincue jusque là, la formation romaine a pris une leçon de l'Udinese (4-0). Avec les victoires du leader Naples et de son dauphin l'AC Milan, tenant du titre, samedi, les joueurs de José Mourinho reculent ainsi à la 5e place à égalité de points (10) avec leur tombeur du soir, l'Udinese, et l'Atalanta, qui peut s'installer seule en tête en cas de victoire à Monza lundi (18h30), en clôture de la 5e journée.

L'Udinese a rapidement pris les devants grâce à une première erreur individuelle de Rick Karsdorp, dont la remise en retrait mal assurée a profité à Destiny Udogie (5e). Et elle a fait le break au retour des vestaires sur une seconde, une faute de main du gardien Rui Patricio sur une frappe de Lazar Samardzic (56e).

C'est dur mais c'est la vie

Roberto Pereyra (75e) en finesse et Sandi Lovric au terme d'un énième contre (82e) ont assommé pour de bons Paulo Dybala et ses coéquipiers, infligeant à José Mourinho, ex-entraîneur de l'Inter, sa pire défaite dans le Championnat d'Italie. "Je préfère perdre un match 4-0 que quatre matches par 1-0, ça c'est certain. C'est dur mais c'est la vie, demain il y a un autre entraînement, allons de l'avant", a philosophé "Mou" interrogé sur DAZN.

"On a pris des buts sur des erreurs individuelles, mais pour moi ce sont toujours des erreurs collectives. On a raté des moments importants du match", a-t-il ajouté, alors que les Giallorossi n'avaient encaissé qu'un but dans les quatre premiers matches. Après une défaite initiale sur le terrain de l'AC Milan (4-2), l'Udinese s'est pour sa part depuis parfaitement lancée dans le championnat avec un nul et trois victoires consécutives, les deux dernières contre la Fiorentina (1-0) et la Roma.

