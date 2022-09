C'est une idée qui remonte à quelques mois en arrière. Au détour d'une discussion, Davide Vagnati, le directeur sportif du Torino, se voit soumettre le nom d'un certain Nemanja Radonjic, un joueur qu'on lui décrit comme "très talentueux", avec une grande envie "de se relancer" dans un "contexte favorable". Il décide alors de se renseigner sur son profil, mais certaines personnes préfèrent alors lui déconseiller.

"J'ai quand même décidé de le prendre, racontait-il à La Gazzetta dello Sport début septembre. On a réfléchi tous ensemble avec l'entraîneur, Ivan Juric, et mes collaborateurs. Je lui ai parlé plus d'une fois. Il est très fort, même s'il a un peu gâché son talent dans le passé. Lui voulait venir au Torino, et il l'a démontré en baissant drastiquement son salaire."

Sûr de son choix, Vagnati décroche son téléphone pour négocier avec Pablo Longoria, le président de l'OM. Déjà convaincu, l'intéressé, lui, manifeste sa volonté de quitter la Canebière pendant qu'il continue à échanger avec ses compatriotes serbes du Toro, Vanja Milinković-Savić et Saša Lukić. Avec ce dernier, il a joué plusieurs années un peu plus tôt dans sa carrière, avant de le retrouver en sélection.

Les deux ont beaucoup discuté dans l'attente d'un accord entre les clubs, les messages fusant presque chaque jour. "Il m'a parlé du club, des salariés, des tifosi", confirmait Radonjic lors de l'officialisation de son transfert le 7 juillet. Entre les parties, un accord est trouvé autour d'un prêt avec option d'achat, pouvant se transformer en obligation selon certaines conditions. Coût total de l'opération selon Sky Italia : 2 millions d'euros.

Je l'ai vu faire des choses que je n'avais pas vu depuis longtemps

Rapidement, le désormais ex-joueur de l'OM séduit tout le monde, de ses coéquipiers à son entraîneur, qui en fait rapidement un titulaire indiscutable dans son 3-4-2-1. Radonjic retrouve le sourire et, surtout, la confiance. Sa préparation estivale est plus que réussie, avec des tifosi déjà sous le charme de leur nouveau numéro 49. "Il est la nouvelle idole des supporters du Torino. Ses débuts sont plus que convaincants", écrivait La Gazzetta dello Sport le 20 août dernier. "Je l'ai vu faire des choses que je n'avais pas vu depuis longtemps", confie Ivan Juric au détour d'une conférence de presse.

Pour son premier match officiel, face à Palerme en Coupe d'Italie (3-0), le Serbe poursuit sur sa lancée en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Avec, au passage, un carton jaune récolté... pour avoir provoqué les arbitres. Mécontent de s'être vu annuler un but pour hors-jeu, Radonjic a profité de sa deuxième réalisation, cette fois valable, pour la dédier à l'arbitre de la rencontre, qui n'a logiquement pas apprécié. Mais même son caractère trempé, qui lui a souvent porté préjudice, semble plaire à ses nouveaux supporters.

De son côté, Juric lui a martelé tout l'été qu'il était temps pour lui de se relancer, et que cette opportunité était probablement unique. Entre les deux, le lien est fort et l'estime réciproque. Le technicien de 47 ans n'hésite pas à le sermonner quand il faut, quitte à utiliser des méthodes parfois un peu fortes. Une fois le bâton, et une autre la carotte. "Juric le suit presque de manière obsessionnelle, lui expliquant ce qu'il doit faire, la position du corps à adopter, le rythme à tenir. Un espèce de marteau qui ne cesse de taper (...) Dès le premier entraînement, il lui a fait comprendre qu'il ne devait pas rater sa chance", racontait le Corriere Torino cet été.

Le Toro compte bien le conserver

Avec déjà 451 minutes au compteur cette saison, le joueur de 26 ans semble avoir compris le message, contribuant grandement aux belles performances de son équipe, sixième du championnat avec 10 points en 5 journées. Laissé sur le banc à une seule reprise, contre l'Atalanta le 1er septembre, avant d'entrer en jeu en fin de match, Radonjic n'avait rien pu faire pour éviter l'unique défaite des siens (3-1) jusqu'à maintenant. Samedi, face à l'Inter Milan (18h), il sera bien évidemment titulaire dans l'attaque granata, lui qui est le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface depuis le début de saison, et celui qui a tenté le plus de dribbles en Serie A. Le "trequartista" du Toro est également dans le toi 10 des joueurs qui frappent le plus dans la surface.

"Radonjic est un joueur devenu fondamental pour cette équipe, écrivaient nos confrères d'Eurosport.it après son unique but en championnat face à la Cremonese (1-2). Sa qualité est quelque chose de rare et probablement unique dans cet effectif. Sa talonnade au début de l'action du 0-2 ne fait que le confirmer." "Il peut devenir le transfert de l'été (...) Sa vitesse, ses dribbles et sa vision du jeu ont conquis tout le monde, tout comme sa fantaisie", estimait le quotidien piémontais Tuttosport, en expliquant toutefois que l'international serbe devra apprendre à se montrer "plus concret" devant le but.

"C'est une très belle découverte, un joueur d'une grande qualité", s'est félicité Urbano Cairo, le président du Toro, cette semaine. Heureux dans cette nouvelle réalité turinoise, l'intéressé est donc bien parti pour y rester. "Il est pratiquement déjà à nous, il y a une obligation d'achat", annonçait son directeur sportif le 2 septembre dernier en conférence de presse. Une bonne nouvelle pour l'OM, qui avait déboursé plus de 10 millions d'euros en août 2018 pour le recruter. Bientôt de l'histoire ancienne.

